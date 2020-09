En contienda por dirigencia de Morena diputados a favor de Mario Delgado acusan "guerra sucia" de Muñoz Ledo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un grupo de diputadas y diputados federales de Morena salieron en defensa de su coordinador parlamentario, Mario Delgado Carrillo y enfatizaron que ellos no tienen ninguna duda en el manejo de las subvenciones de su fracción parlamentaria, por lo que acusaron una "guerra sucia" de parte del grupo de legisladores que apoyan al otro aspirante a la dirigencia nacional, Porfirio Muñoz Ledo.

Dolores Padierna aseguró:

Yo le llamo guerra sucia, porque han vertido, sobre todo en redes y en algunos medios, pues calumnias contra Mario Delgado y también contra otros contendientes. Ahí yo diría a mis compañeras y compañeros que si alguien ha sido víctima de guerras sucias somos la izquierda, que no cometamos esos errores ni caigamos en esas prácticas".

"No la merece Morena, les invito a elevar el nivel del debate, a ganar la campaña, a ganar la dirección con formas democráticas, con altura de miras y no rebajar la lucha política a calumnias o a señalamientos improcedentes", agregó.



En conferencia de prensa virtual, las congresistas federales de Morena, Dolores Padierna, Rocío Barrera, Adela Piña y Ernesto Palacios, sostuvieron que no tienen absolutamente ninguna duda del manejo de los recursos de Morena.



"No tenemos absolutamente ninguna duda del manejo de los recursos de nosotros o de Morena o del grupo. Creo que es parte de la campaña, de la guerra sucia; nosotros no vamos a entrar en ese terreno, nuestros compañeros y compañeras nos merecen todo nuestro respeto y cariño, no vamos a entrar en ese terreno, insisto", afirmó la vicepresidenta de San Lázaro, Dolores Padierna.



La legisladora capitalina aseguró que hasta ahora Delgado Carrillo ha sabido dividir el trabajo legislativo, al cual no ha fallado y tiene un equipo para ver el trabajo legislativo, y gente muy diferente, ajena, a deshoras, en las noches o fines de semana, hace la campaña como él puede.



Los legisladores explicaron que ellos están apoyando a Mario Delgado en sus ratos libres y están haciendo campaña por él a la hora que puedan, además de que no ha faltado a sus tareas y ha dividido su tiempo.



"El tema de la transparencia está fuera de duda; que se le exige al compañero Mario rendir informe, nos lo ha rendido cuando lo marca el reglamento, pero yo lo tomo como una estratagema de compañeras y compañeros que están apoyando al compañero Porfirio Muñoz Ledo. Y en ese sentido merecen todo nuestro respeto. La exigencia creo que la debe de contestar el propio Mario pasando la campaña, creo que se merece… si los compañeros solicitan eso que se les responda, que se haga pero no en el marco de una campaña, porque en una campaña se presta a muchas cosas", destacó Dolores Padierna.



Dolores Padierna rechazó que haya una división en el grupo parlamentario, pero precisó que en campañas a veces no quieren que otro tenga adversarios o no adversarios, sino contendientes en este caso. "Algunos compañeros que han señalado a Mario de cosas, es porque quisieran que no tuvieran contendientes y sólo su candidato existiera, pero eso sería candidatura única, y en este momento no hay candidatura única".



En tanto, la diputada Claudia López Rayón reveló que hay diputados que hacen aportaciones para las actividades que se hacen en los territorios, pero son recursos propios.



Por su parte, Dolores Padierna dijo: "Y como bien lo decía la diputada Claudia López Rayón, quiénes estamos apoyando a Mario, nosotros de nuestros recursos y en todo el país así está, cada quien. Hay presidentes municipales que están ayudando, están líderes, gente, en fin. Es una campaña como esta no se requiere realmente tantos recursos. Entonces no nos vayamos por ahí".



Este viernes, El Universal publicó que en medio de la contienda por la dirigencia nacional de Morena, diputados morenistas exigieron a su líder parlamentario, Mario Delgado, un informe en torno a por lo menos 444 mil millones de pesos que recibió la bancada durante los primeros 16 meses de la legislatura -septiembre de 2018 a diciembre de 2019- para su operación.



Por la situación de Covid-19, no se han publicado los estados financieros de los grupos parlamentarios de San Lázaro referentes a 2020. Durante los dos años de la actual legislatura, Delgado no ha entregado un informe detallado de en qué se han ejercido los millones para su bancada.



El 9 de septiembre, un grupo de 29 diputados entrego a Mario Delgado –quien busca ser presidente nacional de Morena- un oficio donde señalan la omisión en rendición de cuentas.

En un video en poder de El Universal, la diputada Laura Imelda Pérez Segura, afirma que debe haber certeza de que los recursos de la bancada no se desvían hacia la promoción de aspirantes a la dirigencia del partido.