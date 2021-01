En caso del general Cienfuegos no aceptaremos intimidaciones ni fabricación de delitos: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está abierto a recibir más pruebas sobre la investigación del exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda –exonerado por narcotráfico-, y otros probables delitos, pero advirtió que no permitirá la fabricación de delitos y no aceptará intimidaciones.

"Si tienen más como estamos abiertos a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, conjeturas, no queremos la fabricación de delitos, no queremos venganzas y no aceptamos intimidaciones".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que el caso del exsecretario de la Defensa intentó afectar la relación entre los gobiernos de México y Estados Unidos, pero afortunadamente se corrigió el procedimiento.

"Como es un asunto muy muy trascendente y delicado, porque nosotros no podemos dejar en entredicho al Gobierno de la República ni a sus instituciones, entonces por eso es que tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo", dijo el mandatario.

Ofrecemos disculpa al Gobierno de Estados Unidos por actuar de esta manera, porque pueden ellos decir que como damos a conocer estos documentos, como nos atrevemos a dar a conocerlos en donde es evidente que no son sólidos las pruebas que se recabaron en muchos años supuestamente. Lo hacemos porque por encima de todos está el prestigio de nuestra nación y no podemos nosotros ser rehenes de nadie y tenemos la autoridad moral y autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones".

El presidente López Obrador dijo que México es un país libre, independiente y soberano, por lo que agradeció a los autores de Estados Unidos por su decisión de reponer el procedimiento que "fue un error".

"Ayer también los mencionó el embajador –Christopher Landau- que termina su misión, agradecerle por su estancia y actuar con respeto hacia nuestro gobierno, ayer decía de qué en el caso del general Cienfuegos se había entregado toda la información y se había actuado sin condiciones, eso se lo agradecemos al gobierno del presidente Trump, al embajador de Estados Unidos en México qué le deseamos que le vaya muy bien, y al ue procurador de Estados Unidos".