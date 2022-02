En Tabasco, alto oleaje “se come” la playa y arrasa con viviendas

TABASCO.- El fin de semana pasado, el frente frío Núm. 28 ocasionó que el alto oleaje se “tragara” parte de la costa de la comunidad de El Bosque, en Centla, Tabasco, además de que varias casas de pescadores también fueron afectadas.

Tal comunidad tiene 300 habitantes, los cuales fueron participes de cómo el oleaje comenzó a llevarse la arena de la playa, a llegar a sus terrenos y destruir algunas de sus viviendas.

Debido a la erosión de la costa, y a que es el segundo año consecutivo que ocurre, diversas comunidades se encuentran pidiendo ayuda a las autoridades.

Cambio climático estaría relacionado

De acuerdo con investigadores, este fenómeno estaría relacionado con el cambio climático y la reserva de la biosfera local, la cual está compuesta de manglares y favorece la pérdida de playa.

Ante este avance del mar, los habitantes de la comunidad de El Bosque se encuentran preocupados por sus terrenos de cultivo y sus casas.

Nada más de buenas a primeras veíamos que iba subiendo el mar y el mar y el mar, comiendo y comiendo y hasta lograr derribar y nosotros nada más que pedirle a dios que nos ayudara con la naturaleza”, declaró María Elena Cardosa, habitante de la comunidad.

Mar avanzó más de 500 metros

Mujeres de la comunidad informaron a Televisa News que esta situación empezó el año pasado cuando el mar avanzó más de 500 metros frente a la playa, derribando más de 15 casas, algo nunca antes visto.

“El mar fue subiendo, fue subiendo, porque en sí Norte, Norte no había. Era lo que era mi casa donde tenía yo mi cuarto y sala”, dijo Verónica Beristáin, habitante de El Bosque.

Sobre esto, Lilia Gama, investigadora de Ciencias Biológicas de la UJAT, indicó que el calentamiento global y el calor del océano tienen mucho que ver con la expansión del agua y el deshielo.

Mar comenzará a recobrar su nivel, experto

Carlos Manuel Burelo, investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aseguró que hace unos 125 mil años se incrementó 4 grados la temperatura del planeta a nivel global, lo que provocó que el mar creciera 10 metros y se extendiera más de 100 kilómetros adentro hasta los municipios de Tenosique y Balancán en la frontera de Guatemala y Tabasco.

Burelo explicó que la evidencia de lo que dice es el manglar descubierto en el río San Pedro, que se localiza a 140 km de la costa más cercana.

“Aquí vino el mar, se establecieron las primeras poblaciones de mangle. Se empezó a ir el mar y el mangle empezó a subir río arriba”, señaló Burelo.

A su vez, el experto apuntó que lo que ocurre actualmente en la costa de Tabasco es la prueba de que el mar está recobrando su nivel.

“Y cada vez vamos a tener menos territorio habitable. Desplazamiento de personas, menor área para vivir (…) Es una oportunidad para entender que hubo un momento que pasó lo que se cree que va a suceder nuevamente, que los casquetes polares se descongelan y al descongelarse hacen que el incremento del mar se acelere”, señaló el investigador.

Más comunidades han sufrido la crecida del mar

Sin embargo, la comunidad de El Bosque no es la única que ha visto un incremento en el nivel del mar, pues en Sánchez Magallanes, Cárdenas y la Barra de Tupilco, en Paraíso, también han padecido este fenómeno.

“Ya no podemos vivir aquí porque ya es un peligro, no ya no, mis hijos, mi hija, ya no podemos vivir aquí”, dijo Verónica Beristáin.

Hasta la fecha esta erosión del mar ha acabado con más de 400 casas en menos de 20 años, tan solo en la región costera de Tabasco.