En Sinaloa, conductor se estrella contra jardín de niños tras sufrir un infarto fulminante

CULIACÁN, Sinaloa.- Un conductor identificado como, Martín “N”, de 59 años de edad, impactó su viejo camión, en el que transportaba una carga de ladrillos, en contra de una barda del jardín de niños “Margarita Rodríguez de López".

Los hechos se presentaron antes de la hora de entrada de los estudiantes por lo que las autoridades educativas reportaron que no había ningún niño lesionado.

El personal de Tránsito levantó el parte médico y la Fiscalía General del Estado dio fe del deceso del conductor por problemas cardiacos.

El parte informativo preliminar señala que Martín "N", de 59 años de edad, viajaba con un ayudante, procedentes de la colonia los Mezcales; transportaban una carga de ladrillos, sobre la avenida Álvaro Obregón, cuando este se tomó el pecho con un reflejo de intenso dolor en su rostro y se desvaneció por lo que el camión con su carga siguió de frente.

Los paramédicos de la Cruz Roja, al revisar al conductor este no presentaba pulso. Dado que el accidente tuvo lugar muy temprano, el kínder "Margarita Rodríguez de López", aún no estaba abierto, por lo que no se presentaron mayores problemas.