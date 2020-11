En San Lázaro atoran debate del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante todo el miércoles, los diputados federales continuaron con el debate del dictamen del Presupuesto de Egresos para 2021 en lo particular, y se trataron de desahogar las más de mil reservas que presentaron todos los grupos parlamentarios; sin embargo, no se logró concluir.

Luego de diez horas de debate y de la participación de 79 oradores, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, decretó un receso en la sesión de ayer, y citó para hoy a las 9:00 horas, para continuar con la discusión de las reservas presentadas del decreto del Presupuesto de Egresos 2021.

Vacuna

Hubo un choque entre legisladores de Morena y del PRI debido a que los 33 mil millones de pesos que le fueron extraídos al Fondo de Salud no estaban etiquetados para la vacuna del Covid, como lo aseguraron los legisladores de la Cuarta Transformación.

"Se han escuchado distintas voces, como la del diputado Javier Hidalgo, quien dice que van a comprar la vacuna durante este año, que no se requiere presupuestar la vacuna para el año próximo, porque se va a pagar durante este año.

"Por otro lado, Pablo Gómez, ayer en la Comisión de Presupuesto decía que no se podía presupuestar la vacuna para el año próximo, porque no se sabía cuánto se iba a pagar ni a quién, ni cuántas dosis se iban a necesitar.

"Pues dónde quedó la bolita. Que se pongan de acuerdo los diputados de Morena para decirnos cuál versión les vamos a creer", aseguró el diputado del PRI, Enrique Ochoa Reza.

En respuesta, el diputado de Morena Javier Hidalgo dijo: "Se está haciendo bolas, pero a propósito, porque quedó muy evidenciado por el diputado que él lo que quiere es que se etiquete para 2021 el pago de las vacunas de Covid, cuando se vienen pagando desde octubre y se van a pagar.

El diputado es como esos que juegan dónde quedó la bolita para tratar de engañar, pero no lo logra, diputado. Está claro que usted no tiene ni idea de lo que estamos haciendo por salud, así que, por favor, no nos meta en sus enredos", dijo Javier Hidalgo.