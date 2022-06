En Morelos, colectivo LGBT acusa a diputado local de represalias

Morelos.- Se repitió la protesta de integrantes de la comunidad LGBT en el Congreso de Morelos, para denunciar al diputado Roberto Yáñez Moreno, afiliado ahora al Partido Morelos Progresa, por emprender represalias contra dos de ellos, quienes la semana pasada se manifestaron para exigir su separación del cargo.



Gabriel Villanueva informó que él y su compañero, Helen Cervantes, fueron despedidos de su trabajo que tenían en una organización, presuntamente por órdenes del diputado Roberto Yáñez a causa de la manifestación en su contra.

Nuestra molestia es que él no debería estar usando ese lugar, puesto que no pertenece a la comunidad y en lugar de apoyarnos, siempre va a tratar de 'chingarnos', como lo hizo conmigo y logró que me despidieran en mi trabajo", expresó Gabriel Villanueva.