En México no hay alerta sanitaria por sarampión: Ssa

CIUDAD DE MÉXICO.- En México no hay alerta sanitaria por sarampión aseguró la Secretaría de Salud; sin embargo, reveló que será hasta diciembre cuando la dependencia obtendrá 3 millones 900 mil vacunas para aplicar un esquema de recuperación de la inmunidad.



Entrevistado al término de la primera mesa de trabajo de las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto para la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, realizada en la Cámara de Diputados, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que no hay riesgo de que la enfermedad viral se extienda.

"El sarampión como saben es consecuencia no de México, sino de la pérdida de valor de lo que es la vacunación en otros países y por eso se han recogido casos en nuestro territorio, en todos se tomaron acciones rápidas para ubicar que la enfermedad no se propague. En cuanto a la vacunación, la de refuerzo no en todos los casos se ha logrado, pero es suficiente para tener tranquilidad de que esto no se va a extender", indicó.Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reiteró a EL UNIVERSAL que no existe alerta alguna por sarampión en el país, porque los casos que se han detectado son importados."Es un fenómeno que ocurre una vez que se elimina la enfermedad en un país, México logró la erradicación en 2010 y a partir de ahí vamos identificando pocas decenas de sarampión que provienen del exterior, mi predicción al inicio de año es que íbamos a tener entre 10 y 30 casos, ahorita llevamos cinco; en febrero en Nuevo León, en junio en Quintana Roo, hace una semana en el Estado de México, el caso de ayer [martes] en San Luis Potosí y uno más en el Estado de México asociado a la niña de Ecatepec".

El funcionario resaltó que para evitar una propagación de la enfermedad transmisible se debe mantener una vigilancia epidemiológica efectiva y verificar la cobertura de vacunación, en este sentido recordó que la administración pasada les dejó un déficit de un millón 800 mil vacunas, por lo que tuvieron que adquirir las dosis con Birmex, pero el laboratorio nacional podrá cumplir con el pedido hasta diciembre."Recibimos un agujero en la cobertura contra sarampión, durante 2018 el proveedor al que se le compraron las vacunas no las proveyó y nos quedamos con un déficit de un millón 800 mil vacunas, las autoridades no hicieron reclamaciones pertinentes y nos dejó una situación difícil porque había un solo proveedor, tuvimos que romper ese control y le compramos a Birmex, pero hay un problema de operación que consiste en que las vacunas las vamos a tener hasta diciembre, ya se compraron, se asignaron y el compromiso de entrega es a fin de año".

A pesar de esto, el subsecretario de Prevención y Promoción afirmó que no hay riesgo de una epidemia por sarampión en el País o que surjan brotes en las entidades que han reportado casos asociados a importación.

"La gente podría decir que si no hay vacunas habrá una epidemia, pero no, se requiere un cúmulo de 300 mil personas geográficamente próximas que no tengan inmunidad contra sarampión para que se propague de manera sostenida y de pie a una epidemia, en México no existe ese nivel crítico, repito, vamos a tener 3 millones 900 mil vacunas en diciembre y las vamos a administrar en un esquema que se llama recuperación de inmunidad", expresó.