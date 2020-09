En Chihuahua los partidos engañaron a la gente con la alternancia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en Chihuahua los partidos engañaron a la población haciéndoles creer que hay alternancia.

El mandatario fue cuestionado sobre los señalamientos de Javier Corral Jurado, gobernador de la entidad del Partido Acción Nacional (PAN) en torno a que le han dado información sesgada sobre lo ocurrido en la presa La Boquilla.

“Respeto su punto de vista, pero no lo comparto, yo tengo buena información de todo esto de cómo se han asociado en chihuahua de estos grupos, engañando al pueblo de Chihuahua, haciéndoles creer que son partidos distintos cuando en realidad son lo mismo”, contestó.

López Obrador aseguró que “estos grupos” simularon durante mucho tiempo que había democracia en Chihuahua “porque ya había alternancia, ya no estaba un partido y estaba otro, pero en esencia era lo mismo, corrupción, abandono del pueblo”.

Chihuahua ha sido gobernador por dos partidos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN.

El Presidente afirmó que los gobernadores de alternancia no le han cumplido a la población.

“No me voy yo a pelear, pero sí tengo información. Nosotros no vamos a encubrir a nadie, no somos iguales, si se comete un crimen se va a castigar a los responsables; no vamos a ocultar los hechos, vamos a decir la verdad”, dijo.