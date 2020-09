En CDMX, 7 de cada 10 muertes por Covid, relacionadas con diabetes: director general de Clínica de Diabetes

CIUDAD DE MÉXICO.- El director general de la Clínica de Diabetes "José María Morelos", Enrique González Hernández, dijo que el 19% de la población capitalina tiene prediabetes por lo que buscan atenderlos para que no sean parte de la estadística de las muertes asociadas por Covid-19.

"Hoy en nuestra ciudad tenemos aproximadamente 13% de los 22 millones de habitantes de manera frustrante tienen esta enfermedad de diabetes, el 26 % tiene hipertensión y el 37% tiene obesidad", por lo que señaló que lo más importante es identificar a toda la población de riesgo que pueden tener estas comorbilidades.

En un recorrido en las instalaciones de la clínica, ubicada en el casco de Santo Tomás, el director indicó que 7 de cada 10 muertes por Covid-19 están relacionadas por diabetes por lo que con el programa "Salud en Tu Vida" buscan realizar el tamizaje de todas aquellas personas sospechosos o que están en riesgo de tener caso de tener hipertensión, diabetes u obesidad.

González Hernández dijo que desde el 17 de agosto hasta este miércoles se han recibido más de 18 mil solicitudes mediante SMS para que puedan ser atendidos en los diversos nosocomios.

En el Centro de Salud, la paciente Rosa Elvira Torres, de 58 años de edad, comentó que debido a la emergencia sanitaria fue transferida a la Clínica de Diabetes "José María Morelos" pero reconoció que ha tenido una atención directa y personalizada.

Detalló que durante años ha tomado medicamentos para un tipo de diabetes no común que le ha impedido caminar con rapidez, sin embargo al atenderse en una clínica especializada ha mejorado en su movilidad.

Los hospitales de Tlalpan (están para atender pacientes) con Covid por lo que me refirieron para acá. Me seguiré atendiendo aquí mientras se normaliza la situación de los hospitales. Vivo en Coyacán y me hago cerca de una hora por mi estado de salud", indicó.