En 4 años no podemos revertir importante deterioro en salud de la población en México: López-Gatell; meta es reducir obesidad infantil y juvenil

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes Hugo López-Gatell indicó que ante la grave epidemia de Enfermedades No transmisibles (ENT) en México, que data de sexenios atrás, en los cuatro años restantes de la presente administración "desafortunadamente" no se podrá revertir dicha problemática sustantivamente, pero se continúa con la transformación del País.

Desde Palacio Nacional, durante la conferencia vespertina, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud señaló, derivado de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSATU) 2018, lo siguiente:

¿Qué se puede hacer y que se puede alcanzar? Todas y todos tengamos claro que en cuatro años, desafortunadamente por más que lo deseemos, no podemos revertir un deterioro tan importante en las condiciones de salud de la población en general, en este caso de México. No se puede. El perfil epidemiológico de México está caracterizado por un predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles, que causan una enorme mortalidad".