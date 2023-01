Empresarios piden solución rápida a conflictos comerciales del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del comienzo de la Cumbre de Líderes de América del Norte entre Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, las cúpulas empresariales de los tres países han unido sus voces para solicitar rapidez en la resolución de conflictos en materia de energía, del sector automotriz y cuotas arancelarias a lácteos.

Dichas situaciones se han visto en retroceso y obstaculizadas por el T-MEC, el nuevo acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos que sustituyó a TLCAN y entró en vigor el primero de julio del 2020.

De igual forma, los empresarios instaron a los gobiernos a buscar una solución negociada al tema de la prohibición mexicana al maíz genéticamente modificado, para evitar procedimientos formales.

Los empresarios pidieron una solución formal a la situación, sin controversias

El Consejo Coordinador Empresarial, de México; el organismo estadounidense U.S. Chamber of Commerce y la Business Council of Canada, enviaron una carta en la que pidieron a los mandatarios "trabajar en políticas públicas adecuadas para evitar el uso de estos mecanismos, que deben mantenerse como recursos de última instancia".

En la misiva pidieron a los gobiernos trabajar "en favor de una rápida resolución de los procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC/USMCA/CUSMA en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias de productos lácteos.

Asimismo, instamos a los tres gobiernos a negociar, a través del diálogo y la cooperación, la solución de otros retos actuales, como la posible prohibición del maíz modificado genéticamente, de manera que se evite que lleguen a procedimientos formales de solución de controversias", dijeron.

Te puede interesar: Productores de maíz transgénico piden a Biden iniciar caso contra AMLO