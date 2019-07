Empresario que denunció a Collado teme por su vida

CIUDAD DE MÉXICO.-El empresario Sergio Hugo Bustamante, cuya denuncia derivó en la detención de Juan Collado, denunció temer por su vida.

Ya he recibido amenazas de varios tipos y temo por mi vida y la de mi familia”, le declaró al periodista Álvaro Delgado de la revista Proceso.

El empresario inmobiliario señaló a los ex presidentes mexicanos Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari dentro de la denuncia contra el abogado Collado por lavado de dinero, según la orden de arresto contra el letrado difundida por el portal La Silla Rota.

Bustamante indicó a la Fiscalía General de la República (FGR) que los dos ex mandatarios eran propietarios de la empresa Caja Libertad, que compró un terreno de manera fraudulenta.

Además de los ex presidentes Peña Nieto (2012-2018) y Salinas de Gortari (1988-1994), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), implicó al actual gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y a Mauricio Kuri, líder de los senadores de esa agrupación.

“Toda la información anterior me fue corroborada por amigos personales dentro de la organización financiera", dijo el empresario, según recoge la orden de arresto contra Collado, investigado por delincuencia organizada y lavado de dinero.

Bustamante denunció al abogado por haber sido presuntamente estafado en 2015 en la compraventa irregular de un inmueble en el Sur de la ciudad de Querétaro que habría realizado a través de la institución financiera Caja Libertad.

El empresario sostuvo ante la Fiscalía que Jesús Beltrán, entonces director general de la compañía, le reveló que los "verdaderos propietarios" eran Peña Nieto, Salinas de Gortari, Domínguez y Kuri.

Tanto el gobernador de Querétaro como el senador desmintieron esta información en entrevista con Radio Fórmula.

"Me parece penoso, una bajeza y una irresponsabilidad que alguien diga algo de lo que no está seguro. No voy a permitir que nadie ponga mi nombre donde no tiene una seguridad", reprochó Domínguez.

El gobernador ironizó con la "casualidad" de que salga esta información cuando está considerado como "uno de los gobernadores mejor valorados del País".

Por su parte, Kuri admitió que fue consejero de Caja Libertad en 2014, un puesto por el que no recibió ningún pago y que ocupó pocos meses puesto que en 2015 se postuló en unas elecciones locales.

Además, sostuvo que nunca coincidió en Caja Libertad con Peña Nieto y Salinas de Gortari.

En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, esta trama es dimensionada como mayor a la corrupción de Odebrecht, Agro Nitrogenados y la Estafa Maestra, consumados durante el sexenio de Peña, quien por cierto viajó a España el 25 de junio, en el avión Bombardier CL-600-2B16, propiedad de Collado, según dijo Delgado.

