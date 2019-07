Empresario involucra a EPN y a Salinas en caso Collado

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario que denunció a Juan Collado, reveló que los verdaderos propietarios de la Caja Libertad Servicios Financieros son los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, así como el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Según publicó periódico Reforma, el pasado 10 de junio, el empresario Sergio Hugo Bustamente Figueroa, accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, informó que la Caja Libertad financió con más de 100 mdp la campaña del gobernador.

Además, denunció haber sido despojado por Collado en una operación relacionada con la compra de un inmueble de 156 millones de pesos en donde se construyó un edificio de seis pisos de oficinas y seis de estacionamiento, en la Zona Comercial Centro Sur de la capital del estado.



Quisiera mencionar que el señor José Antonio Rico Rico (su ex socio en la inmobiliaria y ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad), en una ríspida plática que tuvimos, recién descubrí el fraude que me había cometido, repito, el señor Rico me comentó textualmente 'tu pin… parte del edificio y otros dineros" (refiriéndose obviamente a recursos de Juan Collado Mocelo y Javier Rodríguez Borgio) se los dimos a Pancho Domínguez para su campaña', se refería al que en ese momento era el candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Querétaro, mismo que gracias entre otros al impulso económico financiero ilegal de estos personajes, resulta electo como Gobernador", declaró Bustamante.