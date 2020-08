Empresa Citapia niega acusaciones de Emilio Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO.- Como “absurdas” e “inverosímiles” fueron calificadas por parte de la empresa Construcciones Industriales Tapia (Citapia) a las acusaciones de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, sobre el supuesto pago de sobornos a legisladores federales y que fueron entregados al jefe de ayudantes del ex funcionarios por personal que laboraba con su ex administradora, Fabiola Tapia Vargas.

Resulta absurdo e inverosímil que se pretenda involucrar a nuestra extinta administradora Fabiola Tapia Vargas como parte de una trama de corrupción en la que este individuo participó junto con sus colaboradores y familia”.

Asimismo, la empresa dijo estar dispuesta a colaborar con las autoridades para aclarar “ésta y cualquier otra situación que involucre a quien fuera nuestra colaboradora”.

Citapia explicó que Tapia Vargas nunca realizó ninguna transferencia mencionada por el ex director de Pemex, por lo que instaron a que se demuestre dicha acusación.

“Además, ella no realizaba viajes al extranjero, salvo en una ocasión que salió a cuba para atenderse de sus graves padecimientos, y otro elemento de descargo es que jamás hubo trato alguno como socio con la empresa brasileña Odebrecht”, señaló.

Y es que de acuerdo con la denuncia presentada por Lozoya Austin, los recursos que entregó en efectivo a los legisladores, fueron llevados por personal que laboraba con Fabiola Tapia Vargas y posteriormente entregados a José Velazco Herrera, jefe de ayudantes del ex director de Pemex.

Con información de Milenio