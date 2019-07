Emma Coronel no podrá visitar a “El Chapo”

CIUDAD DE MÉXICO.-El abogado de Joaquín Guzmán Loera reveló que su esposa, Emma Coronel, y su madre, María Consuelo Loera Pérez, no podrán visitarlo en la cárcel de máxima seguridad en la que fue recluido y donde pasará el resto de su vida.

Mariel Colón dijo en entrevista para la cadena Univision que sólo sus hijas gemelas, nacidas en 2012 en Los Ángeles, California, podrán visitarlo una vez al mes.

Se espera que Guzmán cumpla su condena en la prisión "Supermax" en Florence, Colorado.

Ese centro penitenciario alberga a algunos de los criminales más notorios que han pisado un tribunal estadounidense.

Emma Coronel en Nueva York.

El narcotraficante mexicano sentenciado el 17 de julio a cadena perpetua más 30 años de prisión, al momento de la condena se quejó del trato “cruel e inhumano” que dijo haber sufrido en los 30 meses de confinamiento.

Emma Coronel, y su madre, María Consuelo Loera Pérez, no podrán visitarlo.

Frente a Brian Cogan, juez federal de Brooklyn, y antes de que se le dictara sentencia, el líder del Cártel de Sinaloa aseveró que “aquí no hay justicia” y que “Estados Unidos no es mejor que cualquier país corrupto que ustedes no respetan”.

“El Chapo” fue capturado en enero de 2016, tras haberse fugado en 2015 de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano por un túnel, en una huida de película.

Ahora que ya se sabe que pasará el resto de sus días confinado en una celda, sin ver más a su familia, amigos o compañeros de la mafia.

Esta prisión, ubicada 90 millas al Sur de Denver, es de las más seguras del mundo y es conocida también como Supermax. Abrió sus puertas en 1994 para albergar a los reos más peligrosos y otros que representen amenaza para la seguridad nacional.

En la condena se estipuló que el capo deberá pagar una compensación de 12 mil 666 millones de dólares por traficar con miles de toneladas de drogas hacia Estados Unidos.

