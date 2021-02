Emma Coronel está enojada con el “Chapo” Guzmán: Anabel Hernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Emma Coronel, quien fue detenida en Estados Unidos por narcotráfico y planear la fuga de “El Chapo” del penal del Altiplano, rompió con los paradigmas de la familia, al no guardar un bajo perfil.

Anabel Hernández durante una entrevista con Grupo Fórmula, aseguró que la exreina de belleza está enojada con su esposo Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, y eso podría ocasionar que coopere con las autoridades estadounidenses.

En el narcotráfico, para que los negocios fluyan de manera conveniente, necesitan un bajo perfil. Emma estaba rompiendo con la familia, con ese bajo perfil, porque Emma (Coronel) estaba muy enojada con El Chapo Guzmán y está muy enojada, subrayó.

La periodista especializada en temas de narcotráfico, agregó: “Me parece que es por eso que el gobierno norteamericano la detiene ahora: es muy probable que Coronel esté dispuesta a cooperar”.

La autora del libro “Los señores del narco”, fue la primera en entrevistar a la exreina de belleza, en febrero de 2016 y mantuvo comunicación con ella durante 2 años más, lo que le permitió conocerla.

“La mujer que yo conocí en un restaurante de Culiacán es distinta. Pude entender, a lo largo de esta temporada, que Emma Coronel, más allá de ser la esposa o la muñequita, era una persona importante en la vida del Chapo Guzmán. Era un vaso comunicante, una mensajera: él confiaba ciegamente en ella”, señaló.

Hernández aseveró que la Influencer no es como la describieron los medios nacionales e internacionales durante el juicio del líder del Cártel de Sinaloa, pues no es no es la típica esposa de un narcotraficante “sin ninguna capacidad intelectual”.

Destacó que según sus fuentes de información dentro del Cártel de Sinaloa, la organización y la familia del capo están preocupadas porque en los últimos meses llamó mucho la atención, al ofrecer entrevistas y convertirse en Influencer.

Por esta razón la periodista consideró que podría participar como testigo protegido de las autoridades.