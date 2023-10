Emma Coronel, esposa de "El Chapo", comparte deseos para el futuro y recuerdos del pasado en entrevista exclusiva para Elle

Casi un mes después de su liberación de la residencia de Long Beach, Emma Coronel Aispuro, la esposa del infame narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, rompió su silencio en una entrevista exclusiva con la periodista Emily Palmer.

La conversación, publicada en la revista Elle , ofrece una visión única de la vida de Coronel y sus planes para el futuro, así como recuerdos de momentos destacados en su historia.

Coronel compartió sus deseos de cambiar el rumbo de su vida y disfrutar de momentos de calidad con sus hijas, las gemelas Emalí Guadalupe y María Joaquina, que procreó con Guzmán, informa Infobae.

Aunque no reveló detalles específicos sobre sus planes, destacó que son numerosos y hermosos.

La entrevista también revive momentos cruciales de la vida de Coronel, desde el momento en que El Chapo “la había sacado de un concurso de belleza, cuando ella tenía sólo 17, y la había seleccionado como su esposa”, hasta su apoyo a Guzmán durante su juicio en la Corte Federal de Brooklyn.

También menciona qué pasó durante el testimonio de la amante de "El Chapo", Lucero Guadalupe Sánchez López, donde Coronel escuchó directamente en español, renunciando a la traducción, mientras se develaban detalles de la infidelidad del capo.

En 2021, después de ser arrestada en el Aeropuerto Internacional Washington-Dulles de Virginia, Coronel se declaró culpable de colaborar en los negocios criminales de su esposo mientras lideraba el Cártel de Sinaloa.

Durante su enfrentamiento con el juez Rudolph Contreras, Coronel admitió sus errores y expresó que su prioridad eran sus hijas.

El juez le impuso inicialmente una sentencia de tres años, que luego se redujo. Sus palabras finales fueron:

Emma Coronel, consciente de las duras penas para narcotraficantes mexicanos en EU, tomó una decisión que cambió su vida.

La entrevista describe toda una trayectoria de Coronel, desde quién es su familia hasta cómo acabó metida en una vida de la que, según menciona, es difícil de salir. Su boda, la relación de su padre y El Chapo, su matrimonio e incluso los negocios en el cártel figuran entre las letras de Palmer, quien definitivamente hace un recorrido por el mundo de Coronel como nunca antes se había escrito.

Para algunos, Emma fue una víctima del cartel que no tuvo más remedio que hacer lo que le dijeron, incluso violar la ley. Para otros, fue víctima de fiscales estadounidenses demasiado entusiastas y deseosos de hacer de ella un ejemplo, probablemente sabiendo que no podía llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos sin preocuparse por las peores consecuencias del cartel si alguna vez regresaba a su tierra natal. Y para otros aún, ella no era una víctima en absoluto, sino más bien una mujer adulta que se hizo rica a través de su apariencia y su contribución a un sindicato internacional de drogas", menciona la entrevista.