Emilio Lozoya rechaza comparecer por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, afirmó que no existen condiciones ni garantías legales para que se presente mañana ante el juez de control del Reclusorio Norte que emitió la orden de aprehensión en su contra.

La semana pasada un juez federal frenó la captura del exfuncionario pero le puso como requisito para conservar tal protección, el de comparecer a más tardar mañana ante el juez de control del Reclusorio Norte quien, sin detenerlo, debía decidir qué procedería en el proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra.

Sin embargo, este lunes Lozoya informó a través de un comunicado, que no comparecerá ante el juez de control y acusó actuaciones irregulares por parte de la FGR para ordenar su aprehensión y la de su hermana Gilda Susana, a pesar de que el delito de lavado de dinero, por el que la Fiscalía lo investiga, no merece prisión preventiva oficiosa.

“El mismo juez de control que libró la orden de aprehensión, libró órdenes de cateo con falsos informes rendidos por elementos de la Policía Federal Ministerial; asimismo, ordenaron un cateo en la casa de mis padres, personas de edad, mintiéndole al Juez de Control, porque es público que mi hermana hace varios meses contrajo matrimonio y obviamente tiene domicilio propio, por lo que no vive con mis padres. Le mintieron al juez de control, con hechos absolutamente falsos que serán probados ante la autoridad correspondiente”, indicó.

El pasado 30 de mayo, Lozoya presentó un escrito ante el Juez de Control en el que designó como su abogado defensor a Javier Coello Trejo, quien aceptó y protestó el cargo conferido, además solicitó copia de la carpeta de investigación pero se le negó la solicitud.

“Es claro que si me presento ante el juez de Control me van a vincular a proceso y van a pretender dictar prisión preventiva justificada, no obstante que el delito que se me imputa NO lo amerita y nunca me sustraje de la acción de la justicia, en consecuencia, tengo todo el derecho de cuidar mi libertad ya que todas estas acciones son definitvamente una persecución política orquestada en mi contra”, agregó.

Si Lozoya no se presenta a más tardar a las 23:59 horas del día de mañana, el juez de amparo podrá levantar la suspensión definitiva que le concedió y la FGR estará en libertad de ejecutar la orden de aprehensión emitida en su contra, pues se le considerará como prófugo de la justicia.