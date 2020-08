Emilio Lozoya: Gobernador Pancho Domínguez, ebrio tiró la bandera de México, y me exigió el dinero pactado

CIUDAD E MÉXICO.-Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos de Odebrecht, denunció que el gobernador de Querétaro le hizo un desplante en Estados Unidos porque no le habían entregado el dinero pactado.



Según Lozoya, Francisco Domínguez Servién en un evento internacional, en estado de ebriedad, tomó la bandera de México y la lanzó gritando que "esto era una traición porque no le cumplían con la entrega del monto pactado".

Agrega:

"Esto sucedió en un evento denominado CERAWEEK, en Houston, en el mes de marzo del 2014".

Asimismo, Lozoya dice que se le puede citar al equipo de Pemex para confirmar el incidente.

Más acusaciones

Lozoya nombró a los entonces senadores Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega (presidente de la Comisión de Energía), Francisco Domínguez (actual gobernador de Querétaro) y Francisco García Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas).



También acusó a Ricardo Anaya, ex diputado federal, ex dirigente del PAN y ex candidato presidencial en 2018.



"Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras", aseveró Lozoya.



El ex jefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6,8 millones de pesos (más de 306 mil 500 dólares) a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.



En total, afirmó Lozoya, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos (3,6 millones de dólares) entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo.



La denuncia de Lozoya coincide con un video filtrado esta semana en el que Caraveo y Guillermo Gutiérrez, asesores del PAN en el Senado, reciben paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.



En el documento también aseguró que la influencia de Odebrecht inició en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) con un contrato de la planta petroquímica Etileno XXI.



Además, acusó al ex senador Miguel Barbosa, actual gobernador de Puebla por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de traficar influencias a favor de su hermano que trabajaba en Pemex.