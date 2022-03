Embajada de Ucrania en México cuestiona "te pagan en rublos o en tamales" a periodista y estalla polémica en redes

CIUDAD DE MÉXICO.- La Embajada de Ucrania en México, o mejor dicho el encargado de su cuenta de Twitter, estalló la polémica en redes luego de cuestionar a un periodista mexicano si le "pagan en rublos o en tamales", comentario que fue considerado por varios usuarios como racista y clasista.

Sigues sin reaccionar ni responder a nuestra propuesta. Y sigues difundiendo propaganda rusa sin nunca haber visitado Ucrania. Entonces tenemos una pregunta para ti, señor periodista: ¿te pagan en rublos o en tamales?”, fue el mensaje compartido por la Embajada de Ucrania en México.

Todo comenzó cuando el periodista Gabriel Infante escribió en su cuenta: “Es pertinente señalar que el gobierno ucraniano cerró medios de comunicación opositores; tres canales de TV: 112 Ucrania, ZIK, News One y sancionó al medio digital Strana Ua”.

Embajada de Ucrania en México es señalada de "racismo y clasismo" por comentario sobre tamales

Este comentario derivó en una reacción negativa de parte de los usuarios de la plataforma y el encargado de las redes sociales de la Embajada de Ucrania en México dijo desconocer una connotación racial o clasista del comentario publicado.

Ucrania relega a refugiados de raza negra

Por esta razón señalaron tener la necesidad de aclararlo y afirmaron no tener nada en contra de los tamales, "al contrario, son muy ricos", manifestaron.

Agregan que la pregunta al periodista fue que "insinuaban que si le pagaban o trabajaba gratis o por comida".

AMLO ironiza sobre el tuit de los tamales de la Embajada de Ucrania en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador también se expresó sobre el tuit de los tamales publicado por la Embajada de Ucrania en México, considerando que las redes "son extraordinarias, aún con bots e insultos porque la gente se sincera y les sale su racismo".

"También para eso ayudan las redes, para que todo mundo se sincere. No a la hipocresía. O creo que fue una embajadora de no sé qué país que le contestó a otro: ‘¿te están dando rublos o tamales?’ ¡Imagínense! No sabe lo que son los tamales. Está como para enviarle una ‘guajolota’ ahora, unos tamales de Oaxaca”, ironiza AMLO sobre el tuit de los tamales.

Luego de toda esa polémica, la embajada de Ucrania en México borró sus tuits, pero muchos tomaron captura y acusaron a la oficina diplomática de que bloqueara a quienes le cuestionaron esa publicación.

Embajadas de Ucrania y de Rusia se lían a "tuitazos"

La Embajada de Ucrania en México también cuestionó a la Embajada de Rusia en México sobre los reclamos de "fake news" de lo que ocurre en tierras ucranianas, y pidió desmentir un video en el que aparece un tanque aplastando un automóvil.

La Embajada rusa pidió "no caer en desinformación" a los usuarios de Internet acusando que algunas noticias, imágenes y videos difundidos eran falsos pues "apelaban a las emociones más inmediatas", lo que consideran como "una de las principales características del contenido falso".

Por su parte, la Embajada ucraniana respondió “Uf, Sputnik pagado del bolsillo del Kremlin, vaya fuente de confianza.25.02.22. Vehículo blindado ruso aplasta un coche civil en Kyiv. Desmiente esto, Ivan”.