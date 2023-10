Embajada de Israel en México lamenta postura de AMLO: Piden "condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana"

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes, la Embajada de Israel en México lamentó las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizadas hoy durante su conferencia matutina, en relación al ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás, y manifestó su desacuerdo con la posición adoptada por el mandatario.

Asimismo, la representación diplomática instó a López Obrador a condenar los ataques llevados a cabo por el grupo terrorista desde el sábado pasado.

En su conferencia diaria, López Obrador rechazó este lunes "tomar partido" sobre el histórico conflicto entre Israel y Palestina, aunque el Gobierno de México ha apoyado de manera consistente en foros internacionales la solución de los dos Estados.

El mandatario opinó que "cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad que, más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia".

La Embajada de Israel calificó el ataque de "despiadado y brutal" y dijo que deja en evidencia "la verdadera naturaleza de estas organizaciones terroristas".

Además, dijo que "la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera contundente para exigir la liberación inmediata de los cautivos y para condenar con firmeza esta masacre tan cruel e inhumana".

También destacó que como la historia lo ha enseñado repetidamente, "mantener una posición neutral en lugar de tomar partido implica, en última instancia, respaldar y apoyar al terrorismo".

Al manifestar su postura, este lunes, López Obrador pidió una asamblea urgente de la ONU para buscar el diálogo y la paz en el conflicto armado entre Israel y el grupo Hamás en Palestina.

Dada la urgencia, hoy deberían estar convocando una asamblea de todos los países miembros, y buscar la aprobación de una resolución que ayude a dialogar de inmediato, que lleve al diálogo inmediato de las partes y que no dependa solo del Consejo de Seguridad, porque si no, no se avanza y no se hace nada”, expresó el mandatario.