Elecciones en México: PAN adelantó la posibilidad de contar con nueva mayoría para cámara de diputados

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN Marko Cortés en rueda de prensa informó que tanto el partido como la coalición 'Va por México' ha obtenido un buen resultado en las elecciones.

Ya estamos en posibilidades de asegurar un resultado histórico en la Ciudad de México y otras en contiendas muy cerradas.

Según sus encuestas de salida, ya donde cerraron las casillas ganaron muchas capitales y ciudades más importantes del país entre las que están León, Puebla, Queretaro, San Luís Potosi, Morelia, Aguas Calientes, Mérida, Veracruz, Oaxaca, Manzanillo, Bahía de Banderas, Guadalupe Nuevo León, Ciudad Victoria, Cuernavaca, Taxco, Playa del Carmén y entre otras ciudades logradas como Acción Naciona y la coalición.

Destacó que el PAN está ganando con un amplio margen en el estado de Queretaro y con la coalición 'Va por México' tiene los estados San Luis Potosi, Michoachan, Campeche, Colima y Zacatecas.

Aclaró que respetarán los resultados del INE cuando se compartan a los ciudadanos, sin embargo con las estimaciones que tienen dicen que lo más importante es que "Morena y sus aliados perderán la mayoría calificada con la que abusaron del poder los últimos tres años".

Igualmente podemos manifestar que está en una cerrada competencia la posibilidad de poder contar con una nueva mayoría para la cámara de diputados. La buena noticia es que no podrán modificar la Constitución a capricho y les guste o no tendrán que contar con el consenso de las demás fuerzas políticas. Ya no podrán debilitar al INE ni a otras instituciones autónomas".