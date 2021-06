Elecciones 2021: Participación de la mujer aumentó esta Jornada Electoral, asegura Consejera del IECM

CIUDAD DE MÉXICO.-A través de una entrevista realizada una vez finalizada la Jornada Electoral en la capital del País, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, mencionó que el 51 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de la CDMX son mujeres y este 6 de junio su participación en los comicios fue bastante notoria.

La consejera celebró que las mujeres estén cada vez más involucradas en la toma de decisiones de los asuntos públicos del País, puesto que los roles de genero y estereotipos de hace décadas están quedándose atrás.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

"Se está visibilizando que lo público y la toma de decisiones de lo público también forma parte de las mujeres, esto no quedaba tan claro aunque muchas lo sabíamos o muchas lo teníamos claro, todavía esos roles, esos estereotipos de quedarse en casa, de si quieres participar sí, pero te tienen que dar permiso, creo que esos roles se están quedando atrás, entonces entre más se quedan atrás más avanza la mujer a ocupar esos espacios", indicó.

"Las mujeres ahora levantan la voz para denunciar violencia política"

También, mencionó que desde el 2018, la integración del Congreso de la CDMX es paritaria y aunque todavía se siguen presentando algunas resistencias, en las elecciones de este 6 de junio se rompieron esas barreras.

Por último, Carolina del Ángel Cruz aplaudió que las mujeres ahora levantan la voz ante la violencia política en razón de género y exigen que estos casos se investiguen y se sancionen.

"Por primera vez las mujeres están no sólo conformándose con la postulación sino además exigiendo el espacio público, hoy hay mucha denuncias de violencia política contra la mujer en razón de género, no quiere decir que las estén violentando más, si no quiere decir que ahora lo están mencionando, ahora levantan la voz y lo están trayendo a la autoridad administrativa para que se investigue y se sancione", expresó.