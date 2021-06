Elecciones 2021: En cuánto tiempo puedo ver los resultados de mi casilla y mi entidad

MÉXICO.-Con el objetivo de informar oportunamente los resultados de la votación del próximo 6 de junio con datos confiables y seguros, el Instituto Nacional Electoral publicará resultados preliminares tan solo unas horas después del cierre de las casillas.

El INE destaca que una vez que finalice la Jornada Electoral a las 18:00 horas, se integra el Paquete Electoral que contiene el acta de escrutinio y cómputo y estos son trasladados a los Consejos Distritales o Municipales según corresponda. Cuando estos se reciben en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos (CATD) se capturan y publican los resultados preliminares de todas las actas de casilla.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Si algún acta de escrutinio no se recibe dentro de las 24 horas de operación del PREP, no se publicará la información de esa casilla.

En cuanto a los resultados de una entidad, de conformidad con el Reglamento de Elecciones, el PREP, para las elecciones federales, la publicación de los resultados inicia a partir de las 20:00 horas y para las elecciones locales entre las 18:00 y las 20:00 horas, en ambos casos hasta un plazo máximo de un día contado a partir de la hora de inicio de la publicación.

¿Qué es el PREP?

El PREP es el mecanismo de información de los resultados electorales preliminares, no definitivos, donde se capturan, digitalizan, publican y cotejan los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo.

Permite dar a conocer, en tiempo real a través de Internet, los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la Jornada Electoral, con certeza, oportunidad y usando la tecnología más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cabe recordar que no sustituye los cómputos, no es una encuesta de salida ni publica resultados definitivos, solo preliminares. Por lo tanto, no tiene efectos jurídicos.