Elba Esther Gordillo confiesa que Salinas y Fox le ofrecieron ser secretaria de Educación

CIUDAD DE MÉXICO.-Elba Esther Gordillo reveló que Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada le ofrecieron ser titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante sus sexenios.

Sin embargo, la ex lideresa sindical de Trabajadores de la Educación aseguró que siempre se negó, ya que, aunque muchos medios de comunicación en su tiempo aseguraban que buscaba convertirse en secretaria, nunca fue así.

Te puede interesar: Elba Esther Gordillo revela por qué se casó y advierte que regresará a la política

'La Maestra' precisó que Vicente Fox la invitó a cenar cuando era candidato y le enseñó unas encuestas donde se aseguraba que iba a ganar, por lo que le dijo que le gustaría verla como secretaria de Educación.

No obstante, le dijo que votaría por Francisco Labastida Ochoa, también candidato a la Presidencia en ese entonces.

"AL PRI LE FALTA UN LIDERAZGO MÁS CLARO": ELBA ESTHER GORDILLO

En la entrevista, Elba Esther Gordillo también advirtió que la cúpula del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se está desmoronando debido a que nadie ha reconocido errores.

Hay que decirle a la ciudadanía que sí hay PRI, lo que hace falta es un liderazgo más claro”, expresó.

Te puede interesar: La vez que Gabriel Quadri se declaró admirador de Elba Esther Gordillo

Acerca de la polémica que envuelve a Alejandro 'Alito' Moreno Cárdenas, Gordillo Morales señaló que quienes hoy lo cuestionan deberían revisar su actuar.

"Yo no puedo avalar la conducta de ‘Alito’ por muchas razones. Él y yo hemos tenido divergencias y particularmente con quien sale en el último video, José Murat (…) Quisimos cambiar en el partido, que había que plantear en el PRI un mea culpa, pero no se ha hecho. Murat influyó para que no se hiciera", sentenció.