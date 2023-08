El uso excesivo del celular puede afectar el corazón de los niños y adolescentes

Ciudad de México.- Es ampliamente reconocido que el exceso de utilización de dispositivos móviles, ordenadores y videojuegos por parte de los niños acarrea consigo riesgos tanto para la salud visual como para el desarrollo de habilidades sociales. Sin embargo, en tiempos recientes, ha surgido una preocupación adicional de gran relevancia: el posible impacto en la salud cardiovascular.

De manera específica, se ha observado que esta conducta puede estar relacionada con el aumento de la masa cardíaca, lo que a su vez podría aumentar la vulnerabilidad a padecer afecciones como ataques cardíacos y otras enfermedades cardíacas.

¿Cómo se conecta el uso de teléfonos móviles con las afecciones cardíacas?

De acuerdo con un estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología, el tiempo prolongado frente a pantallas entre los niños podría estar relacionado con problemas cardiovasculares, siendo estos problemas especialmente alarmantes durante su adolescencia.

Basándose en dicha investigación, se siguió a más de 700 individuos nacidos en la década de 1990 durante un período de más de 24 años, este estudio ha proporcionado por primera vez datos concretos que ilustran el impacto del comportamiento sedentario en la salud del corazón.

Todas esas horas de tiempo de pantalla en los más pequeños hacen que su corazón sea más pesado, lo que gracias a estudios en adultos, sabemos que aumenta el riesgo de ataques coronarios e infartos", comentó el Dr. Andrew Agbaje, miembro de la Universidad del Este de Finlandia.

La investigación comenzó cuando los sujetos tenían 11 años, con evaluaciones de seguimiento a los 15 y 24 años. A lo largo de estas etapas, los participantes del estudio, que comprendían un 55 por ciento de mujeres, registraron un promedio diario de uso de dispositivos electrónicos de 362, 474 y 531 minutos respectivamente.

Los resultados del estudio fueron sorprendentes. El peso del corazón experimentó un aumento de hasta 7 gramos, lo que efectivamente duplica la susceptibilidad a sufrir ataques cardíacos, enfermedades coronarias y vasculares, condiciones potencialmente mortales.

"Los niños fueron sedentarios por más de seis horas al día y esto aumentó en cerca de tres horas por día hasta que se convirtieron en jóvenes adultos. Nuestro estudio indica que la acumulación de tiempo inactivo está relacionada con daño al corazón, sin importar su peso o su presión arterial.", señaló el Dr. Agbaje.

"Los padres deberían animar a los niños y adolescentes a moverse más, llevándolos a hacer caminatas y regulando el tiempo que pasan en las redes sociales y los videojuegos. Como decía Martin Luther King: ‘si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, gatea. Pero siempre mantente en movimiento''", enfatizó.

Con información con El Heraldo de México.

