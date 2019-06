El sargazo no es un problema gravísimo: AMLO

Tulum, Quintana Roo.- El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema de sargazo en esta entidad, que según autoridades locales ha provocado disminución del turismo y problemas de violencia.

Durante la entrega de becas de programas sociales y Tren Maya, el mandatario dijo que su gobierno seguirá apoyando el combate a la macroalga que contamina las playas y mares de Quintana Roo.

Vamos a apoyar el asunto del sargazo, no he hablado mucho de eso porque no considero que sea como algunos sostienen que sea gravísimo, no; ya le di instrucciones al secretario de la Marina y se van a construir embarcaciones especiales para recoger el sargazo y terminar con ese problema”.