El sagrado Día de las Madres obstaculiza el combate de México al COVID-19

CIUDAD DE MÉXICO.-El Día de las Madres, una fecha sagrada que los mexicanos celebran el 10 de mayo, obstaculiza el combate al COVID-19 de las autoridades en México, que han ordenado el cierre de florerías, pastelerías y hasta panteones para evitar festejos y aglomeraciones.



Las acciones de las autoridades sorprendieron a Adrián Luna, quien acudió al Mercado de Jamaica, el sitio de venta de flores más conocido de la capital del país, donde cientos de ciudadanos realizaban compras de pánico porque el Gobierno de Ciudad de México lo cerrará a partir del jueves.



"No estoy de acuerdo, ¿cómo cree? Es una fecha muy importante para todos los mexicanos, para mucha gente de muchos países, porque es tradición, así nos enseñaron nuestros padres, así lo seguimos nosotros, tenemos que seguir con esto", opinó Luna en entrevista.



México llega a su semana más crítica del coronavirus, con 27 mil casos acumulados y 2 mil defunciones por COVID-19.



La Secretaría de Salud ha estimado el punto máximo de contagios el 8 de mayo, lo que coincide con el fin de semana de compras y festejos por el Día de las Madres.



Ante el riesgo de aglomeraciones, alcaldías en Ciudad de México, y municipios de otras entidades, como Estado de México y Nuevo León, han ordenado el cierre de cementerios, pastelerías y florerías.



Incluso, la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que aplazaría el Día de las Madres hasta el 10 de julio, por lo que este 10 de mayo solo habrá un festival virtual con mariachis, conciertos y películas por Internet.



"Este 10 de mayo celebramos a sana distancia, claro que en familia, pero con sana distancia: llamadas por teléfono, videollamadas a madres, abuelas, y para el 10 de julio ya podemos juntarnos en familia para poder celebrarnos mejor", declaró.



GOLPE AL BOLSILLO



Por la contingencia sanitaria, el sector comercial y de servicios dejará de percibir 36.000 millones de pesos (mil 472 millones de dólares) este Día de las Madres, 80 % de las ventas del año anterior, pronosticó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).



Otro sector afectado por la falta de esta celebración es el de los restaurantes, con 90 % de estos establecimientos cerrados a nivel nacional y una caída acumulada de 86 % en las ventas, informó la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Esto se refleja en microempresarias como Martha Patricia Pérez, quien destaca lo inédito de cerrar, por primera vez en sus más de 60 años de existencia, el emblemático Mercado de Jamaica, que se considera ahora "una zona de alto contagio" por las autoridades capitalinas.



"Cuando empezó todo lo de la enfermedad nos empezaron a bajar bastante las ventas y ahorita pues sí nos amolaron (perjudicaron) porque nos van a cerrar hasta el 18 de mayo y se dice que a lo mejor no nos abren hasta el 30", contó Pérez a Efe.



LO TRADICIONAL EN PELIGRO



En México, el Día de las Madres se festeja el 10 de mayo desde 1922 por institucionalización del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.



Desde entonces, los mexicanos celebran esta fecha de forma casi religiosa en un país con 32,7 millones de madres, calcula el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).



Por eso, a floristas como Iván Huerta les parece "mal" la decisión de cerrar los mercados tradicionales, al considerar que los clientes comprarán de cualquier manera estos productos en las grandes cadenas sin represalias de la autoridad.



Para pequeños comerciantes como él, el dilema es enfermarse o perder su principal fuente de ingreso.



"Son las dos cosas, y lo principal, como nosotros decimos, si no nos morimos en la enfermedad, nos morimos de hambre. Porque la verdad el dinero se va, y si no tenemos trabajo, de dónde vamos a sacar para comer nosotros, o mi esposa y mis hijas", indicó.