El que es un ambicioso vulgar se debe ir al carajo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ayer durante la reunión privada que sostuvo con legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), les dijo que “el que es un ambicioso vulgar se debe ir a carajo”.

Lo que dije ayer fue el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar no debe de dedicarse al noble oficio de la política, se debe de ir al carajo, eso fue lo que dije”, contestó a una pregunta durante la conferencia de prensa matutina.

El mandatario explicó que la definición de “irse al carajo” no es “tan fea, tan grosera”.

“Tiene que ver con la navegación, con el mar, con los marineros, cuando se portaban mal en los viajes se les mandaba a una especie de canastilla en lo alto, ‘vete al carajo, es vete a la canastilla arriba’, no es ninguna grosería”, dijo.

Ayer el mandatario sostuvo una reunión “estrictamente privada” en un hotel ubicado en las inmediaciones de la Alameda de la Ciudad de México con diputados y senadores de Morena para revisar agenda legislativa.

Antier el Presidente dijo que si Morena se “echara a perder”, no sólo renunciaría a él, sino que pediría que le cambiaran el nombre.

“Si el partido que ayude a fundar Morena se echara a perder, no solo renunciaría a él, sino me gustaría que cambiaran de nombre, que ya no usaran ese nombre, porque nos dio la oportunidad de llevar a cabo la Cuarta Transformación de la vida pública del País. No se debe manchar ese nombre”, argumentó durante la conferencia matutina del martes.