El pequeño Julián recibe el mejor regalo: Logra vencer la rickettsiosis

CHIHUAHUA, México.-Julián Santiago recibió quizá el mejor regalo de navidad, puesto que luego de estar tres meses internado en el Hospital Infantil de Especialidades, logró vencer la rickettsiosis.

El pequeño de tan solo 2 años de edad enfrentó diversos problemas de salud tras sufrir la mordedura de una garrapata en septiembre de 2021 y tuvo que luchar por más de dos meses en terapia intensiva, ya que la enfermedad afectó uno de sus pulmones y le provocó la pérdida de tres dedos.

Marisela, madre de Julián, señaló para El Diario de Juárez que su hijo seguirá en revisión y en las próximas semanas se le realizará una cirugía para ponerle una sonda con la que podrá alimentarse mientras aprende a comer por la boca.

La mujer indicó que debido al tratamiento de su hijo tuvo que estar alejada de sus otras hijas y nietos, pues en todo momento estuvo al pendiente de la salud de Julián.

Por ello, la madre de familia indicó que recibir el alta médica de su hijo en estas fechas "ha sido el mejor regalo y una bendición", luego de vivir en la incertidumbre al desconocer si su pequeño iba a poder vencer la enfermedad.

Te puede interesar: ¿Qué es y cómo se transmite la rickettsia?

Me siento contenta, feliz y le doy las gracias a Dios porque me hizo realidad el sueño de poder estar con todos mis hijos el Día de Navidad, ya puedo estar con ellos y es el mejor regalo que Dios me pudo haber dado porque tengo a mi niño aquí, Él es muy grande”, indicó.