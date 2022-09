El gobierno federal no tiene que declarar que el cubrebocas deje de ser obligatorio ya que “nunca lo fue"; SS

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que van 10 semanas de disminución de contagios de Covid-19 e incluso han habido días sin ningún fallecimiento por el virus.

Este martes, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud declaró además que el gobierno federal no tiene que declarar que el cubrebocas deje de ser obligatorio ya que “nunca lo fue".

Pero el gobierno federal de México nunca no declaró obligatorio; por lo tanto, no tenemos que declarar que deje de ser obligatorio porque nunca lo fue, lo hemos recomendado", refirió López-Gatell.

Te puede interesar: Detectan primer caso en México de la Subvariante Centaurus de Covid-19, 5 veces más contagiosa

Indicó que entre las acciones que el Gobierno de López Obrador tomó para enfrentar la pandemia de coronavirus, como la sana distancia y "en su momento el cubrebocas".

Y recordará que una y otra vez especificamos que en México no íbamos a acudir a medidas de fuerza, hacer obligatorio para las personas el cumplir determinadas acciones. No lo es la vacuna, no es obligatoria, aunque recomendamos muchísimo que la gente se vacuna y hemos logrado cobertura del 92 por ciento en personas adultas.