El gasoducto que pasa por territorio yaqui es producto de contratos “leoninos”, gas “no se necesita”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El mandatario explicó que el contrato del gasoducto que pasa por territorio yaqui es “leonino”, el gas “no se necesita” y que si se impide su construcción, como ha sucedido con el bloqueo de la tribu, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le tiene que pagar una multa a la empresa.

Ayer el mandatario firmó un convenio con la tribu Yaqui en Vícam, Sonora, en donde entre otros acuerdos, se prometió desviar el trazo del tramo del gasoducto que pasa por sus tierras.

“No se les consultó, se tomaron acuerdos en México, se hicieron negocios sobre todo empresas particulares aseguraron la venta de gas a la Comisión Federal de Electricidad, gas que dicho sea de paso no se necesita, pero se fueron sobre los contratos y sobre los negocios, el lucro. Entonces se firmaron contratos entre estas empresas y la CFE para la copra de gas y la construcción de estos gasoductos, contratos la verdad leoninos, muy buenos muy jugosos para las empresas, muy malos para la Hacienda pública”, dijo.

Las empresas, afirmó, no pierden y es la CFE la que debe pagar multas por el paro de operaciones de la construcción del gasoducto.

“La empresa no pierde. Estamos arreglándolo mediante el diálogo, porque les pasaron el gasoducto en el pueblo y todo se hacía por la fuerza no había diálogo, no había convencimiento. Ahora lo que se está buscando es un acuerdo para cambiar el trazo; en efecto, porque no se puede usar el gasoducto y se está perdiendo más, queremos llegar a un acuerdo por los pueblos yaquis para cambiar el trazo y resolver el problema, buscando que la CFE asuma la responsabilidad, porque los yaquis no quieren nada con las empresas”, explicó.

El cambio de trazo del tramo del gasoducto Guaymas-El Oro que pasa por territorio de la tribu Yaqui será con cargo al erario, confirmó.

“Nos va a costar, pero nos cuesta más no hacer nada. Todavía no hay estimado, pero sí queremos resolver el problema, pero así como ese tenemos otro, porque es como enderezar entuertos; se dedicaban a saquear a robar y todo era con cargo al erario”, dijo.

López Obrador precisó que en el caso las empresas usaron influyentismo para usar la fuerza.

“Querían con influyentismo, por la fuerza, imponerse, hay detenidos, hay presos, ellos aceptan diálogo con nosotros nos tienen confianza y vamos a buscar la solución para que no pierda más la Hacienda pública”, dijo.