El feminismo es incompatible con la derecha y la 4T está siendo muy torpe para entender el movimiento: Sicóloga

CIUDAD DE MÉXICO.-La sicóloga Teresa Rodríguez de la Vega dijo que el movimiento feminista es "absolutamente incompatible con la derecha y que está siendo botín del oportunismo político preelectoral, pero es una apuesta sin futuro".

"Estamos ante el oportunismos político en su máxima expresión, creo que el movimiento de mujeres en México está siendo el botín del oportunismo político preelectoral, pero no tiene ningún futuro", comentó.

Agregó:

"Las muejeres han sido claras en que no olvidamos que los que proyectan imágenes de que "un violador no será gobernador" son los mimos que sostuvieron a Gutiérrez de la Torre y Mario Marín, y no olvidamos".

De la Vega afirmó que la derecha no logrará afectar al movimiento, "porque la derecha no representa a las feministas".

Por otro lado, la especialista indicó que desde Palacio Nacional están manejando de manera muy torpe el cómo atender a las muejeres.

"Frases como el "ya chole" causan que la derecha se cuelgue del oportunismo y utilice el feminismo. Es un caldo de cultivo maravilloso para los partidos de derecha. Me parece que el Gobierno Federal y la 4T ha respondido de manera torpe al enojo de las mujeres", externó.

Entre tanto, la periodista Ixchel Cisneros Soltero dijo que las marchas y las protestas de mujeres reflejan que hay un problema en México.

"El invisibilizar y hablar del pasado hace que la furia aumente y también que (los conservadores) lleven agua a su molino. Sí creo que muchas de estas mujeres de estas que se confrontan no están interesadas en dialogar con ningún partido político ni en participar en diálogos con el Estado, lo han perdido todo o nunca han tenido nada y entonces están hartas y están dispuestas a todo con tal de que la gente se dé cuenta de la realidad de la mujeres en este País", afirmó.

Estefanía Veloz, reconocida feminista, dijo que sí se puede ser feminista y estar en la Cuarta Transformación, pero recordando que el patriarcado está en nuestras casas y en todos los partidos, pero hay mujeres dentro de Morena dando batalla.

"Hay muchas mujeres en la 4T, y tenemos muchas grandes compañeras que luchamos, está Nadine Gasman u Olga Sánchez Cordero que ha abogado por leyes sobre reproducción", afirmó.