El exgobernador Roberto Sandoval es vinculado a proceso por delitos electorales

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, fue vinculado a proceso por delitos electorales presuntamente cometidos en 2017 al presuntamente utilizar el Programa de Seguridad Alimentaria (Prosa) para condicionar el voto en favor del PRI.

El juez fijó además un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público cierre la investigación complementaria y mientras esto ocurre el exmandatario deberá permanecer en prisión preventiva justificada en el Cefereso Número 4 de El Rincón, en Tepic.

La audiencia de vinculación inició este lunes por la mañana en el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic, luego de que el viernes pasado la autoridad judicial concedió a la defensa la ampliación de término constitucional tras la formulación de imputación.

Aunque el Ministerio Público logró que la imputación contra Sandoval en este caso incluyera los delitos de ejercicio indebido de funciones y peculado, tras el desahogo de pruebas y los alegatos de la defensa, el Juez decidió vincularlo solo por delitos electorales.

Este caso se desprende de un par de audios que comenzaron a circular en mayo de 2017 durante la campaña para la elección de gobernador de ese año; en ellos presuntamente se escucha al exmandatario ofreciendo programas sociales de por vida a cambio de votos para el entonces candidato priísta Manuel Cota.

Necesitamos pedir ese voto. El único gobernador que les va a dar Prosa es Manuel Cota, Manuel Cota les va a mandar no un discurso, les va a mandar una hoja firmada por él, para que esas personas reciban Prosa de por vida. Por eso se llama Programa de Seguro Alimentario. Va a tener un seguro de familia, si nosotros aseguramos nuestros votos, aseguramos nuestra gente, tenemos que consolidar esos votos. ¿De dónde lo vamos a hacer? De programas sociales. El día que les toque, si les toca entregar abril o mayo, ese día nada más hablen de Roberto Sandoval, no hablen del PRI, al otro día sin producto, para que no los vayan a estar grabando, sí hay que hablar ahí de Roberto Sandoval y del voto para el PRI", se escucha en uno de los audios que investigó la Fiscalía del estado.