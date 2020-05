El estremecedor caso de la niña Paulette, la menor hallada muerta en su casa

El 4 de mayo del año 2017 se informó que los restos de la niña Paulette, fallecida en 2010 y cuyo caso conmocionó a México, fueron cremados, luego de que autoridades informaron que su cadáver ya no era elemento de prueba.

Aquí te presentamos una cronología de la desaparición y muerte de la menor.

DOMINGO 21 DE MARZO DE 2010

Esa noche, Paulette llegó de Valle de Bravo a su casa, ubicada en Huixquilucan, acompañada de su hermana y su papá, Mauricio Gebara. La madre de las pequeñas, Lizette Farah, esperaba su llegada para arroparlas y prepararlas para dormir. Así lo hizo. Fue el último día que vio a la pequeña Paulette.

LUNES 22 DE MARZO

Por la mañana, Erika, una de las dos niñeras de Paulette, acudió a despertarla para llevarla a la escuela y se dio cuenta de su desaparición; avisó a la señora Lizette y comenzó la búsqueda en el efificio, ubicado en la calle Hacienda del Cuervo.

Mauricio Gebara avisó a su hermana de la desaparición de la menor, quien informó del caso a las autoridades de Huixquilucan; posteriormente, el edil notificó a la Procuraduría General de Justicia de Edomex.

MARTES 23 DE MARZO

La niña no aparecía, su familia había buscado por todo el departamento y el edificio. No había señales de robo o secuestro; las chapas estaban intactas, al igual que las ventanas y todo acceso al hogar. El conjunto habitacional contaba con vigilancia, pero nadie vio nada. ¿Dónde estaba la pequeña Paulette? No pudo salir sola, dijeron, porque tenía una discapacidad motriz y de lenguaje.

JUEVES 25 DE MARZO

Por la tarde, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México difunde un cartel con la foto de la menor y algunos datos que daban cuenta de su edad, áspecto y deficiencias físicas.

La tía de la pequeña Paulette, Arlette Farah envió mails y subió la foto de la pequeña a las redes sociales, donde la noticia se expandió con gran velocidad.

Los cibernautas desataron una búsqueda masiva.

DOMINGO 28 DE MARZO

Por la noche, Lizette Farah hizo un llamado al presunto raptor, pidió que le devolvieran a su hija, que la dejaran en algún centro comercial o lugar concurrido y aseguró, en televisión, que no habría represalias.

Lizette no lloraba, pero se veía nerviosa en los videos. Después de la notificación, repartió volantes con la cara de Paulette, mandó poner espectaculares, anuncios en la televisión y en el transporte público.

Mauricio también aparecía en los medios pidiendo que le regresaran a su hija. Recordaba que había salido a ejercitarse la mañana del lunes 22 de marzo, cuando Paulette al parecer había desaparecido.

LUNES 29 DE MARZO

La Procuraduría General de justicia del Estado de México comunicó que arraigaría a Mauricio Gebara y a Lizette Farah, padres de las menores, así como a las hermanas Erika y Martha Casimiro, niñeras de Paulette, por falsedad e inconsistencias en las declaraciones.

"Cada uno de ellos en determinado momento ha falseado su declaración, lo cual ha dificultado conocer la verdad de los hechos y esclarecer una firma línea de investigación", precisaba en entonces procurador Alberto Bazbaz.

MARTES 30 DE MARZO

Los padres de Paulette estuvieron unas horas en la Procuraduría mexiquense y luego fueron trasladados a un hotel donde cumplirían su arraigo. Ese mismo día, peritos de la dependencia colocaron mantas en el domicilio para llevar a cabo la reconstrucción de los hechos con la presencia de los padres.

MIÉRCOLES 31 DE MARZO

Alrededor de las 2:00 horas, el cuerpo de la pequeña Paulette fue encontrado sin vida en su propia recámara, lugar al que previamente habían acudido peritos con perros entrenados, y en donde la madre de la niña había dado entrevistas.

La pequeña había muerto por un accidente, indicó Bazbaz, había fallecido por "asfixia mecánica por onstrucción de fosas nasales y conpresión toraxicoabdominal".

SÁBADO 03 DE ABRIL

La madre de Paulette, Lizette Farah, inició un procedimiento de amparo contra el arraigo, pues aseguraba que no había intervenido en los hechos que le provocaron la muerte a su hija. Especialistas indicaban que la mujer padecía trastornos de personalidad. Durante el procedimiento, la señora Farah pasó a ser indiciada.

DOMINGO 04 DE ABRIL

Un juez concedió la libertad a los padres y las niñeras de Paulette. Mauricio Gebara abandonó el hotel donde estaba arraigado a las 10:20 horas; Lizette Farah, principal sospechosa, a las 11:00 horas, y las nanas Erika y Martha Casimiro al filo del mediodía. Ninguno podía abandonar el país pues continuaban las averiguaciones.

LUNES 05 DE ABRIL

En entrevistas por separado, Mauricio Gebara y Lizette Farah entraron en una guerra de acusaciones verbales. Mientras Lizette aseguraba que su esposo la culpó de la muerte de Paulette, éste decía que el deceso no pudo haber sido sólo un accidente y que no podía meter las manos al fuego por su esposa.

MARTES 06 DE ABRIL

El cuerpo de la pequeña Paulette fue enterrado en el Panteón Francés de Legaria en la Ciudad de México. El cortejo fúnebre fue encabezado por la madre de la niña, la familia Gebara no acudió al sepelio por un "acuerdo".

MIÉRCOLES 07 DE ABRIL

La familia Gebara niega a Lizette Farah ver a su otro hija, Lizette, de siete años de edad, quien permanecía con la familia de su padre desde el domingo 04 de abril.

SÁBADO 10 DE MAYO

La Procuraduría Generalde Justicia del Distrito Federal, quien también colaboró en el caso a petición de su homóloga en el Estado de México, otorgó la custodia de la hermana de Paulette a su madre, Lizzette Farah, quien interpuso una denuncia contra su esposo exigiendo la custodia de la niña.

MIÉRCOLES 26 DE MAYO

Aunque defendió la investigación y conclusiones del caso, Alberto Bazbaz renunció a su cargo como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; dijo que una Procuraduría necesita confianza para actuar con eficacia y la dependencia a su cargo la había perdido por los cuestionamientos de su actuación en las pesquisas de la muerte de Paulette Gebara Farah.

MIÉRCOLES 03 DE MAYO DE 2017

A más de siete años de su muerte, el cadáver de Paulette fue cremado. Autoridades consideraron que los restos ya no eran objetos de prueba.

¿Netflix contará su historia?

Parece que Netflix volverá a poner en el reflector a uno de los casos de investigación más mediáticos del siglo 21 en México: El caso de la niña Paulette.

La semana pasada se dio a conocer que una próxima mini serie figuraba dentro del catálogo del servicio de streaming.

Pero eso no es la novedad, sino el hecho de que se trata de un caso que provocó mucha especulación y gran polémica en su tiempo e incluso hasta el día de hoy.

"Una niña desaparece de su casa en un desarrollo urbano acaudalado de CDMX, pero su búsqueda se ve complicada por intereses personales. Basada en una historia real’’, describe la sinopsis de Netflix.