"El estafador de Tinder mexicano": Mujer dice ser víctima de caso similar al documental de Netflix

YUCATÁN, México.-Tras la popularidad que ganó el documental de Netflix El estafador de Tinder, una mujer decidió revelar en redes que fue víctima de una persona con un modus operandi similar, pero de origen mexicano.

A través de Twitter, Sofía Abraham relató que en Tinder conectó con un sujeto identificado como Guillermo, quien presuntamente la engañó al principio de la pandemia en 2020.

En la aplicación halló a Guillermo, quien solo tenía en su perfil tres fotos de mala calidad. Sin embargo, Sofía pudo percibir que se trataba de un hombre “guapo, alto, piel blanca, cabello negro rizado y un lunar característico en el rostro”, quien además aseguraba ser médico.

Hice swipe a la derecha. Hicimos match. Supongo que empezó como cualquier plática. En realidad he bloqueado tantas cosas en mi memoria, que no me acuerdo de detalles”, expresó la víctima.

Marcaba desde un número desconocido

Tras contactarse a través de otras aplicaciones como Instagram, Sofía y Guillermo comenzaron a crear una relación más cercana, por lo que el hombre le contó que supuestamente padecía trastornos como ansiedad y depresión.

"Pasamos a llamadas. Si me marcaba, su número siempre aparecía como desconocido aunque estuviera grabado, y su voz se escuchaba distorsionada, como de película de miedo cuando te llaman para avisar que mañana te matan. La excusa: Mi micrófono del cel se mojó. Le creí”, agregó.

Pese a que Sofía trató de organizar una cita en persona, Guillermo siempre puso como excusa la pandemia, pues temía contagiar a su madre, por lo que la mujer comenzó a sentir inseguridad de la relación.

Intentó organizar un viaje a solas

Bueno, después de ver #thetinderswindler, y como ya pasaron casi dos años, creo que ya puedo hablar de cómo fui catfisheada (estafada) por un tal Guillermo Ortega (ojo, si digo su nombre es porque quiero evitar más víctimas de las que ya hay). Abro hilo: — Sofia Abraham (@SofiaAbrahamT) February 8, 2022

Estos cuestionamientos de la ahora denunciante fueron utilizados en su contra por el presunto estafador, pues los usaba como argumentos para insultarla.

Sin embargo, un día Guillermo intentó organizar un viaje a solas en la playa con Sofía. "Yo le digo que no quiero ir, que no lo conozco, que me da miedo y que prefiero verlo primero en persona y después decidir si nos vamos a algún lugar”, añadió.

Tras este rechazo Sofía se propuso descubrir quién era realmente esta persona, por lo que comenzó una investigación hasta que encontró a una conocida que también lo seguía en Instagram. Al contactarse con ella descubrió que la otra joven tenía una historia similar con Guillermo.

Encontró la casa del estafador

Un día decidió encontrar su casa ya que, según su relato, tenía ciertas pistas clave para ubicarla, como la colonia y zona específica, que la casa era de una planta, no tenía coche, tenía dos perritos y conocía el nombre de su mamá.

Después de encontrar a la supuesta casa, ella decidió enfrentarlo y decirle que se vieran, a lo que él respondió a través de mensajes con una negativa y desconfiando de ella.

Al principio no me creyó, pero cuando describí la casa todo cambió. Empezó a preguntarme cómo encontré la casa y decirme que estoy loca, que menos va a salir porque “qué miedo”, soy una intensa y seguro le voy a hacer algo”, contó.

Admite la verdad

Cuando Sofía se negó a seguir contactándose con él, el sujeto confesó que no era doctor, y que esa no era su voz, por lo que le hizo una llamada, que para sorpresa de la víctima, fue realizada por una persona con voz de mujer, quien entre lágrimas confesó que su nombre es Mariana.

"Ver El estafador de Tinder y saber que es algo que sigue haciendo para llevarse a más personas entre la patas por sus problemas, me dio ganas de hablar. Es inaceptable todo el daño psicológico. Está enferma y le urge ayuda", manifestó.

"En su defensa me llegó a decir: «Es que soy trans. No me siento mujer. Nadie me va a querer así». Y en la carta que me mandó al final, escribió que le di fuerzas para empezar con su transición, y ahora sí sería el hombre que soñaba. Desconozco si lo hizo, pero lo dudo mucho", concluyó Sofía.