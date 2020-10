El empleado debe ahorrar para su pensión, el patrón no: Salinos Pliego

CIUDAD DE MÉXICO.- El empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego causó otra vez polémica, al asegurar que es obligación del empleado ahorrar para su retiro.

El presidente y fundador de Grupo Salinas, compartió este día un ensayo en su cuenta de Twitter bajo el título “Tu pensión no es gratis”.

En el documento afirma que la pensión no es gratis porque el empleado hace un sacrificio en su consumo diario para asegurar su futuro, sin embargo añade que sólo el pensionado tiene la obligación de ahorrar y no el patrón porque este no tiene incentivos para garantizarle una pensión digna.

También señala que en un mundo con “enorme movilidad laboral” para el patrón, la pensión sólo significa un impuesto que tiene el mismo efecto disuasivo como los que se aplican al tabaco, alcohol o alimentos, pese a que se considera una derecho de los trabajadores que laboran en la economía formal.

El presidente de Tv Azteca además aborda el tema de los réditos que producen las pensiones mediante las Afores y acusa al gobierno de manipular a la baja la tasa de interés ocasionado la “extinción” de los réditos para pensionados en 20 años.

Menciona que existe una expropiación en rédito no devengados que perjudican al trabajador por el componente de inversiones en valores y que el costo de la administración de las pensiones que se cobra como comisiones.

Ante esto, Salinas Pliego propone que los mexicanos reconozcan como sacrificio de prevención a futuro y que no se debe endeudar a las generaciones venideras.