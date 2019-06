El caso de soborno de EPN en Pemex debe ser juzgado igual que Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es difícil que el jefe del Ejecutivo desconozca un acto de corrupción de la magnitud que se dio en Petróleos Mexicanos (Pemex), al cuestionársele sobre la investigación abierta en Estados Unidos en contra del ex mandatario Enrique Peña Nieto.

Aunque López Obrador dijo desconocer la información sobre la investigación en Estados Unidos en donde se señala a Peña Nieto en un presunto acto de soborno en la venta de Fertinal en 2015, el caso debe tener el mismo trato que se ha dado al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y a cualquier otro ex funcionario acusado de actos de corrupción.

No conozco esta información…daría el mismo trato, a todos, no puede haber impunidad. Nada más que son procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces, no es mi fuerte la venganza”, dijo.