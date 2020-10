El caso de la Policía Federal de Enrique Peña Nieto que contrataba "falsos policías" para que cuidaran sus cedes y les pagaban cientos de millones

CIUDAD DE MÉXICO.-El Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) es una corporación que obtuvo permiso para trabajar en todo México con Enrique Peña Nieto, se extendió por todo el país, ganó 774 millones de pesos en contratos entre 2009 y 2017 y otros 801 millones de pesos en dos contratos firmados con la Policía Federal el 19 y 31 de mayo de 2018, revela la periodista Peniley Ramínez.

En su columna para El Universal titulada "Los policías millonarios de Peña Nieto", Ramírez destaca que dicha cosporación es todo un misterio para el gobierno.

Idica que la Policía Federal contrataba dichos guardias estatales para que cuidaran sus instalaciones, pero que no eran policías en sí, porque su corporación realmente es un “cuerpo de guardias” no regulado.

"No tienen uniformes, zapatos, armas, ni equipo propio. Deben comprar todo su andamiaje en una tiendita frente a su “cuartel” donde lo mismo venden galletas dulces que charolas. Este guardia estatal se viste con ropa comprada en la tiendita, que le venda un compañero o que herede de algún colega muerto o retirado", cuenta la reportera.

Agrega:

"El guardia intenta cumplir con su labor de cuidar el edificio de los policías federales, pero el recordatorio de que no es un policía de verdad le llega cada quincena. No cobra por nómina, no tiene un recibo de que trabaja en alguna parte. Debe ir a una tienda, de esas amarillas que venden ropa, muebles, motos y tienen también un banco, para recibir su pago. Le deposita en efectivo su “comandante” desde otra tienda igual, como si fuera plata que le manda un amigo, para que no quede ningún registro de que el falso policía trabaja en la corporación".

Por otro lado, revela que el mecanismo ambiguo de este Cuerpo de Seguridad, lo hace irrastreable, no sancionable, impune.

"Esta corporación no es pública ni privada. No se le puede fiscalizar, ni solicitar información vía transparencia. Cuando una pregunta por vía oficial a dónde va el dinero que les pagan los gobiernos que los contratan como guardias, la respuesta es que nadie sabe", escribe.

Afirmó que una Auditoría federal a gastos de seguridad nacional reveló los convenios de patrullaje, en donde dieron a conocer que el Cusaem, por cuidar un mes a los policías federales, ganó 801 millones.

"Según lo que habíamos investigado en Univision, antes ganó 774 millones casi en 10 años por cuidar 16 secretarías y oficinas federales", afirma.

Por último dice que el Cusaem aún funciona en el nuevo gobierno que inició en diciembre de 2018.

"En la actual administración, ha ganado contratos con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con el Consejo de Promoción Turística de México, con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la Conade. ¿A dónde va hoy el dinero? Aún no lo sabemos", finaliza.