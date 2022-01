El “Polispiderman” de México, ¿cómo se convirtió?

CIUDAD DE MÉXICO.- “Polispiderman” es como le han apodado al agente de Policía Wilberth Gordillo Escalante.

El agente dice reírse cada vez que ve imágenes en donde su hazaña de salvar la vida de una persona que intentaba arrojarse en Pantitlán se asemeja con las del superhéroe.

No me molesta, nunca se había visto eso de un ´polispiderman´, comenta entre risas el agente de la Policía capitalina del sector Arenal. Y es que para Wilberth, esta acción no es la primera que realiza.