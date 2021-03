Diario El País me quiere etiquetar de que estoy contra la mujeres y es falso: AMLO; les recuerda que en Madrid les prohibieron manifestarse en su día

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que calumnian quienes dicen que su gobierno está en contra de las mujeres.

"Los de El País, que es un periódico español, muy vinculado a estas empresas (Iberdrola), somos sus clientes favoritos, nos atacan un día sí y otro también, entonces ahora están diciendo de que estamos en contra de las mujeres, ¡Imagínense!, queriéndonos etiquetar, encasillar, de que estamos en contra del movimiento feminista, lo cual no es cierto, es una calumnia", comentó el mandatario en conferencia de prensa.

Agregó:

"Nada más les recuerdo a los de El País, que allá en Madrid prohibieron las manifestaciones por el Día de la Mujer, o no pueden salir a la calle más de 500 mujeres... aquí no, aquí hay libertades plenas, allá solo van a permitir que salgan 500 mujeres, por la pandemia, aquí no, aquí es prohibido prohibir, se garantizan los derechos de manifestación, de expresión".

Somos clientes favoritos del diario español El País, muy vinculados a empresas en México: AMLO. Afirma que lo calumnian al afirmar que está contra las mujeres. Les dice que acá ellas se manifestarán libremente y en Madrid hay restricciones. "Aquí hay libertades plenas", responde. pic.twitter.com/ORyLhrEiJn — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) March 3, 2021

El día de ayer el medio publicó una nota la que titulaba "El feminismo llama con furia a las puertas del Palacio Nacional".

En el texto decía que las mujeres se acerca cada día más a las puertas del Palacio Nacional, donde reside el Jefe del Ejecutivo, en su lucha por la igualdad y la no violencia.

Además decía que AMLO desde comienzos de su mandato ha tenido problemas para interpretar la lucha de las mujeres por sus derechos.

AMLO garantiza "libertad" en las manifestaciones del Día de la Mujer

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este miércoles que no limitará ni prohibirá las marchas por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, comparando estas "libertades plenas" con las restricciones impuestas en Madrid (España).



Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, el mandatario criticó que en Madrid, España, el Gobierno limitara las marchas por esta fecha. “Aquí no, aquí hay libertades plenas”, afirmó.



“Allá (en España) solo van a permitir que salgan 500 mujeres por la pandemia. Aquí no, es prohibido prohibir. Se garantizan los derechos de manifestación, de expresión”, señaló.

Fotografía cedida hoy, por la presidencia de México, del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional, de la Ciudad de México. EFE/Presidencia de México



El pasado 24 de febrero, la Delegación del Gobierno en Madrid anunció que no autorizaría manifestaciones de más de 500 personas por el Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo en la región ya que la Consejería de Sanidad lo desaconseja debido a la pandemia de coronavirus.



López Obrador aprovechó para pedir que las manifestaciones sean pacíficas.



“Porque si hay violencia es una contradicción, ¿cómo se lucha en contra de la violencia y se manifiestan de manera violenta? Eso lo considero contradictorio, pero se respeta a todos y todas las mujeres”, argumentó.



Y solicitó a las mujeres que vayan a manifestarse ese día que no dañen comercios, monumentos ni agredan a las personas.



“Que no se dañen a establecimientos comerciales, que no se afecten monumentos públicos y mucho menos que se agreda a otras personas; que también haya cuidado para que no vayan a dañarse entre los mismos manifestantes”, señaló.



Del mismo modo, pidió que se cuiden, “y a corear y a gritar con todo y con libertad, pero sin violencia. Es una recomendación, cada quien debe ser responsable de sus actos”, enfatizó.



En 2020 decenas de miles de mujeres participaron en las marchas alusivas al Día de la Mujer en al menos 19 estados del país, para exigir un alto a la violencia feminicida.



Según estimaciones oficiales, en la concentración de la Ciudad de México participaron alrededor de 80.000 mujeres, sin embargo, para este año se prevé que una parte de los movimientos sea de forma virtual para evitar riesgo de contagios por la pandemia.