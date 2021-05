"El PRI robaba pero daba", dice candidato de Va por México a la alcaldía de Tapachula

CHIAPAS, México.-César Amín González Orantes, quien es candidato de la alianza Va por México a la alcaldía de Tapachula, realizó una declaración que llamó la atención de muchos puesto que en uno de sus recorridos por zonas rurales y urbanas alrededor del municipio, destacó que "El PRI robaba, mal hecho, pero daba".

El candidato, quien también formó parte de la Cámara de Diputados entre 2003 y 2006, aseguró, sin mencionarlo por su nombre, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con las promesas de campaña.

Prometieron que iban a bajar la luz, el gas, la gasolina, el seguro popular y no han cumplido nada. Nos decían que estábamos peor cuando estábamos mejor", mencionó.

Ante estas declaraciones que fueron captadas en video y posteriormente difundidas en redes sociales como Facebook y Twitter, generaron burlas y molestias, donde algunos clasificaron como "cinismo" el expresar mediante su discurso que el partido al que pertenece realizaba tales actos.

Por último, González Orantes pidió que se le diera un voto de confianza para que, en caso de llegar a la alcaldía de Tapachula, pueda "sacar adelante a la ciudad con mayor seguridad, porque si no hay seguridad, no hay educación, no hay empleo, no hay salud. No hay nada", puntualizó.

Cabe destacar que el candidato disputa la alcaldía con Rosa Urbina, presidenta municipal que busca la reelección por el Movimiento Regeneración Nacional.

Indígenas tzeltales queman camión con propaganda del Partido Verde en Chiapas

Indígenas tzeltales de comunidades del municipio de Ocosingo, interceptaron un camión con propaganda y playeras del candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la alcaldía, Gilberto de los Santos Rodríguez, para destruirlo y quemarlo.

Esto debido a que los tzeltales exigieron a Gilberto de los Santos Rodríguez, que no vuelva a las comunidades para realizar actos de proselitismo en búsqueda del voto. Además, quemaron lonas, banderines y playeras que estaban siendo transportadas en el camión.