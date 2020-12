“El Mijis” anuncia que venció el cáncer y ahora buscará vencer la desigualdad

CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado Pedro Carrizalez, mejor conocido como “El Mijis” anunció en sus redes sociales que después de 1 año 3 meses, fue informado que venció al cáncer.

El legislador de San Luis Potosí agradeció el apoyo que le brindó el personal médico, su familia, compañeros y la sociedad en general durante el proceso de la enfermedad.

Aseguró que luchará para que nadie sufra con el cáncer y así como él logró vencerlo en su cuerpo, buscará también vencer la desigualdad, que es uno de los problemas principales que enfrenta México.

1 año 3 meses después, me dieron la noticia de que ya no existe cáncer en mi cuerpo. Se que por algo Dios me dejó seguir viviendo, escribió en su cuenta de Twitter.