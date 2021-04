“El INE va a caer”: Mario Delgado, líder de Morena anuncia impugnación contra determinación del INE en caso Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras nuevo revés del INE a Félix Salgado Macedonio, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que la fuerza guinda impugnará ante el TEPJF la ratificación del INE de retirar la candidatura a Salgado Macedonio, al gobierno de Guerrero.

Tras el fallo del INE, que el líder nacional de Morena, el mismo Salgado Macedonio y simpatizantes de Morena presenciaron vía transmisión a las afueras del Instituto, en el plantón que sostienen, precisó que se viven momentos decisivos para la vida democrática del país.

Asimismo, recalcó que "queda al descubierto la farsa que han montado" los consejeros del INE, los amigos de Lorenzo Córdova y gente del Prian en detrimento de "los principios de equidad y transparencia".?

Ante lo dicho, Delgado Carrillo también aseguró que no van a poder evitar que el pueblo de Guerrero elija democráticamente a la persona que los gobierne "porque no les asiste la razón ni el derecho. Y no les asiste la razón histórica para que Félix Salgado esté en las boletas. Vamos a impugnar con nuestros abogados el atraco que estamos viendo esta noche", pronunció.

Piensan que el pueblo de México les puede creer su farsa, pero el pueblo de México ya despertó y no va a permitir ningún retroceso autoritario en la #CuartaTransformación.



La lucha a penas comienza, son tiempos de unidad. pic.twitter.com/PCbpFehFUa — Mario Delgado (@mario_delgado) April 14, 2021

Del mismo modo, el líder morenista hizo un llamado a no caer en provocaciones y acusó amagos de Lorenzo Córdova y el PRIAN por querer frenar a Salgado Macedonio, pues "en morena no luchamos por cargos, luchamos por el momento de la transformación".

A su vez, Delgado Carrillo hizo un llamado a la unión para dar "un paso definitivo por la vía legal y pacífica para impulsar la Cuarta Transformación del país", ante lo que dijo la convocatoria es a no caer en provocaciones.

En su intervención, Félix Salgado Macedonio reafirmó lo dicho ayer con respecto a la muerte del INE; "su tiempo está contado", dijo nuevamente Salgado al INE y recordó que los consejeros y el mismo Lorenzo Córdova reaccionaron con espanto cuando dijo que daría a conocer sus domicilios a la población.

"Yo quería conocer la casa de Lorenzo, y se espantan, se enojan", dijo el otrora candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo se dijo contento y sereno pues impugnaran el fallo del INE para asegurar la vida democrática del país y "nos vamos contentos, serenos", finalizó Salgado Macedonio.

Cabe destacar que Mario Delgado calificó como un absurdo que el INE considerara actos de precampaña el emitir mensajes desde el celular de Salgado Macedonio, acción por la que, dice, se le revoca la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

"Por 8 mensajes desde el celular de Félix es suficiente para negar su derecho a ser votado. Consideraron una precampaña 8 publicaciones y quieren que el pueblo de Guerrero les crea la farsa que han montado, ¿qué vamos a hacer compañeros?", dijo Delgado Carrillo a los simpatizantes de Morena.

También recordó al Igual que Félix Salgado, el presidente López Obrador sufrió ataques, robos y mentiras, pero "en estos tiempos debemos de recordar las enseñanzas de muestro líder, Andrés Manuel López Obrador", quien siempre afrontó las adversidades "por la vía legal, por la vía pacifica, pero también con la enseñanza de nunca, nuca rendirnos por la lucha".