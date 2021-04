"El INE no se dejará amedrentar": Lorenzo Córdova responde a Salgado Macedonio

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, señaló que el Instituto y los consejeros electorales no se van a dejar amedrentar ni con los tonos ni las amenazas, las cuales dijo, no son propias de los contextos democráticos.

“A pesar de las campañas de amedrentamiento, el INE y sus consejeros no nos vamos a dejar amedrentar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y que hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios y nuestras lecturas de derecho, y si alguien no está de acuerdo existe una vía afortunadamente que es la del Tribunal Electoral”, señaló.

En entrevista con Carlos Loret de Mola en su programa de radio “Así las cosas con Loret”, el consejero presidente fue cuestionado sobre las amenazas que lanzó en su contra este lunes el precandidato de Morena, Félix Salgado Macedonio, al amagar con acudir a su domicilio para encararlo. Ante ello, Lorenzo Córdova señaló que el órgano electoral no tiene nada que responder a las amenazas, las cuales “buscan construir una narrativa en el sentido de que hay un discurso de dos partes, aquí hay una sola parte que se pelea con molinos de viento”.

Aclaró que el INE no pretende entrar en disputa con ningún actor político, ya que el órgano está por encima, porque así lo mandata la constitución.

Sobre la notificación que realizó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a las candidaturas de Morena en Guerrero y Michoacán, Córdova Vianello expresó que los expedientes entregados son para imponer sanciones de nueva cuenta valorando diversos elementos que son verdad jurídica.

“Ayer el Tribunal nos notificó de sus sentencias, nos da 48 horas para acatar, pero creo que hay una cuestión, que es la verdad jurídica, y me permito sintetizarla, no lo digo yo, es lo que dijo el Tribunal en sus sentencias, uno, que las personas que impugnaron sí fueron precandidatas, segundo que sí estaban en consecuencia obligados a presentar informes de ingresos y gastos de precampaña, tercero que dichas personas no presentaron dichos informes; cuarto, el INE no violó la garantía de audiencia y quinto que se confirmaban las faltas cometidas”.

Frente a la sentencia del Tribunal, señaló que se valorarán los posibles abanicos de sanciones que existen en la ley, para ajustarla a una valoración individualizada atendiendo la gravedad de las faltas.

“Quien no esté de acuerdo está en su derecho a la protesta, ojalá y eso ocurra de manera pacífica, porque cuando la protesta se desborda ya no es pacífica y se convierte en un abuso, y seguramente habrá quien esté inconforme y podrá impugnar ante el Tribunal, que al final el Tribunal será la última instancia como tiene que ocurrir”.

Por último confío en que todos los actores políticos, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuidarán del proceso electoral.

“Confío en que todos lados hay un compromiso democrático, el Presidente ha reiterado una y otra vez su compromiso democrático, confío y quiero confiar en que el Presidente será una fuente de estabilidad para el proceso electoral”.