El INAI no sirve para nada: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El INAI no sirve para nada, declaró AMLO.

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que nombre o no el Senado a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), "no sirven para nada".

En conferencia de prensa acusó que el instituto solamente ha sido una fachada para encubrir corruptelas de los funcionarios.

Está el debate que el Senado no nombra a los de la Transparencia, sí. Pero digo, los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada, o sea, era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso había.