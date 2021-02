“El Chip ya lo traemos”, destaca AMLO al referirse sobre vacunas y redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Hay quienes critican y hasta se burlan de las vacunas Sputnik V y CanSino diciendo que te vas a volver comunista o te van a poner un chip, pero “el chip ya lo traemos”, explicó el presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador se refirió en su conferencia matutina a quienes critican las vacunas rusa y china, diciendo a la gente que no deben de ponérsela.

Dicen ´ten cuidado, no te vayas a vacunar con Sputnik o la CanSino porque te van a poner un chip y te van a volver comunista, eso del chip no nos dimos cuenta, o ya nos dimos cuenta pero todavía no se ha hecho extensivo que el chip ya lo traemos”, expuso.