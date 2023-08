“El Chapo Guzmán” denuncia violaciones a sus derechos; esto dice la carta que envió al juez Brian Cogan

COLORADO.- El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, envía una carta a un juez Brian Cogan.

En una carta fechada el 7 de agosto, el capo sinaloense encarcelado en Florence, Colorado desde 2019, dirigió sus preocupaciones al juez responsable de su juicio.

En la misiva, “El Chapo” Guzmán solicitó intervenir para permitir que su abogada, Mariel Colón, le entregue documentos en español, denunciando violaciones a sus derechos humanos.

El 20 de junio, Colón intentó ingresar copias de una moción 2255 en la visita, pero se le impidió debido a que estaban en español.

Guzmán Loera expresó: "No le permitieron que las introdujera a la sala de visita para que yo las leyera, que porque estaban escritas en español".

Y afirmó que en la cárcel en la que está recluido, el personal sabe que no habla inglés y que anteriormente los fiscales le han proporcionado documentos en español.

El exlíder del Cártel de Sinaloa señaló: Señor juez: Aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas me han traído copias en español (...) hasta el día de hoy no me los han entregado".