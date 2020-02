"El Bronco" no está seguro de que Insabi beneficie a Nuevo León

MONTERREY, NL.-El Gobernador Jaime Rodríguez dijo que aún no decide subordinarse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues aún hay dudas sobre su operación y no está seguro de que beneficie al Estado.



Luego de que los Gobernadores del PAN aceptaron someterse al modelo federal en el último día que se les fijó como plazo, sólo están pendientes el Gobierno independiente de Nuevo León, y el de Jalisco, encabezado por Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano.



Entrevistado ayer durante una gira por la región citrícola, "El Bronco" insistió en que el plazo marcado por la Federación no es fatal, y aún pueden sumarse si llegan a un acuerdo.



Dijo que no se han sumado porque no están de acuerdo en entregar la infraestructura de salud estatal, y tienen dudas que funcione el sistema de compras consolidadas desde el Gobierno federal.



"Yo en lo personal todavía no estoy convencido de que eso sea algo que vaya a beneficiar a Nuevo León", expresó.



"Si la Federación nos convence que puede ser mejor de lo que tenemos, podemos convenir, pero convenir, no entregar el servicio".



Informó que en los próximos días tendrá una nueva reunión con directivos del Insabi, y posiblemente con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para clarificar la forma en que podría operar el Insabi en el Estado.



El viernes, nueve Gobernadores del PAN anunciaron que se sumarán al modelo, pero en forma parcial, pues no aceptan la centralización de los servicios de salud, ni se comprometen a participar en las compras consolidadas.



Ayer, "El Bronco" dijo tener las mismas objeciones, pero esperan poder llegar a un acuerdo para garantizar la atención a cerca de 2 millones de personas que no están afiliadas al IMSS.



"Tenemos que tener las precisiones, porque no podemos arriesgar a ningún ciudadano a no tener la atención", dijo.



Respecto a los recursos que la Federación compromete destinar a los Estados que acepten el convenio, Rodríguez dijo que deberán recibirlos al firmar, e incluso si deciden no hacerlo.

"Nos los tienen que dar", sostuvo, "para eso enviamos impuestos a la Federación, ¿no?".