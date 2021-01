"El Bronco" insiste en venta de vacuna contra Covid-19 a empresarios

CIUDAD DE MÉXICO.- Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, consideró que nunca es tarde para que gobiernos estatales y empresarios puedan acceder a la vacuna contra el Covid-19, como ayer ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En reunión con medios, previo a la supervisión del presidente López Obrador de los programas de Bienestar en la entidad, el gobernador consideró que los Siervos de la Nación no deben de estar en las brigadas de vacunación como lo plantea el gobierno federal.

-”Gobernador, ¿llega tarde el aval que da el presidente López Obrador para la adquisición por parte de los estados y la iniciativa privada de la vacuna?”, se le cuestionó.

-”No sé cómo o quien le haya estado aconsejando al presidente, a lo mejor fue por una razón de disponibilidad de la vacuna y yo creo que se hizo un plan nacional por disponibilidad de la vacuna, al menos eso es lo que nos han dicho.

“Creo que no podemos nosotros estar haciendo un calendario para ver cuánto se nos mueren cada día, eso es ingrato, tenemos que hacer un plan para ver si es posible que mañana consigamos la mayoría de la vacuna y trabajar en ese sentido, creo que también los laboratorios están intensificando su producción, si entre todos le entramos, entre todos podremos detener la pandemia, antes de criticar a nadie, nunca es tarde.

“Sin embargo no creo que podamos seguir contando fallecidos todos los días (...) creo que todos podemos hacer un esfuerzo en el tema de intentar todo lo que sea posible y también hacer la búsqueda con los laboratorios, convencerlos de que aumenten su productividad y que no haya un límite en el tema de eso”, dijo.

El mandatario regiomontano consideró que los elementos de las Fuerzas Armadas sí deben de estar en las brigadas de vacunación que se desplegarán por todo el país, pero rechazó la presencia de los Siervos de la Nación.

“¿Para qué? Los tienen todos amontonados, haciendo valla como en el pasado; yo vine solito no necesitamos porras, ni nada ese tipo, eso no me gusta, no me parece. Pobre chavos, están ahuevo”, dijo.

Aseguró que los dueños de estadios, casinos, hoteles, restaurantes y negocios estarían dispuestos a aportar fondos para tener la vacuna contra el coronavirus.

“O al menos tener para pagar lo que cuesta la vacuna de sus empleados y eso no es obligatorio. Eso todos lo quieren hacer, eso ayudaría mucho a los gobiernos, que toda la sociedad esté inmune y podamos enfrentar ahora la recuperación económica que no es nada fácil, no está sencillo el tema de la recuperación económica·, comentó.

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó a privados y gobiernos locales comprar las dosis; sin embargo, los mandatarios integrantes de la Alianza Federalista (AF) y de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) señalaron que llegan tarde a la puja y que esta medida es engañosa, debido a que será muy difícil conseguir vacunas, puesto que les han dicho que, si hay, será a finales de este año o a principios de 2022.

El titular de la Comisión de Salud de Conago, Mauricio Vila, celebró la decisión pero reconoce que será difícil conseguir la vacuna, ya que las farmacéuticas tienen comprometida su producción con los gobiernos federales.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco e integrante de la Alianza Federalista, pidió aclarar cómo será la importación; mientras que el priista Miguel Riquelme, de Coahuila, indicó que el anuncio federal es “tardío y engañoso”.